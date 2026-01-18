渣馬2026｜後段逆風上坡 羅映潮：最艱難的渣馬 首跑族：曬到眼睛張不開｜Yahoo

一眾於 3.5 小時內完成全馬的「千金小姐」。

千金先生則須在 3 小時內跑畢全馬。

【Yahoo新聞報道】 從天黑到天亮，隨太陽漸升，「渣打馬拉松 2026」各組健兒亦陸續抵達維園終點。跑手賽前預計要忍受微熱天氣，實際整個朝早頗為清涼，反而不論新手老手都說大風是賽道上最大挑戰，有參加者指最後一段路逆風上坡好難跑，令體力快速下跌，全馬女子本地冠軍的羅映潮更形容今屆是她跑過最艱難的渣馬。

半馬挑戰賽女子組由新加坡好手施文麗以 1 小時 20 分 56 秒衝線，打破個人最佳成績。她上月初剛第三度衞冕新加坡渣打馬拉松全馬冠軍，正處於調整期，也已很多年沒來香港作賽。今次一心陪丈夫參加，沒有特別準備，因此認為取勝關鍵應是心情很輕鬆。她指今早風大難跑，加上香港斜坡多很難跑，「一開始很多女生跑很快」，她在首 20 公里一直處於中間位置，直到尾段發現自己越跑越前。

半馬女子挑戰組冠軍施文麗，她亦是新加坡渣馬全馬女子組三連冠。

屈旨盈以 6 秒之差屈居亞軍。

屈旨盈：大風增難度

女子組第二名則由本地好手屈旨盈以 1 小時 21 分鐘 02 秒奪得，她同樣指今日大風增加難度，但仍能按計劃發揮策略，原先一直保持領先位置，最尾在銅鑼灣突然被施文麗超前，兩者成績只差 6 秒。她透露去年年底狀態較低沉，但滿意今日成績，有信心在今年再參與其他國際賽事。

在港工作台灣人李先生（左）和林先生（右）。

台灣跑手：太辛苦了

風勢影響資深運動員表現，自然也對一般跑手是大挑戰。在港工作台灣人林先生首次參加半馬，指今日天氣不錯，但大風增加前進阻力，「後面有一段逆風好難跑，風很大，又上坡，那邊（體力）就會掉很快」。他的朋友李先生則指「天氣太好有點熱」，明年或要再考慮是否參賽，「太辛苦了」。被問到香港跟台灣的跑步賽有甚麼分享，李先生直言在台灣的路跑有很多打氣團派發食物，「香港吃的東西很少」。

馬先生與郭小姐。

同為「首跑族」馬先生在兩小時內完成半馬，坦言只練習半個月，「中間太多人 push 你，同練跑唔同，你就 keep going」。他原先預計出西隧上斜最辛苦，沒料到最尾段入銅鑼灣的斜路最難捱，加上太陽越來越猛烈，曬得眼睛張不開。其女友郭小姐一早陪伴馬先生到九龍公園起點，再過海到維園終點迎接，甫見到男友便興奮擁抱。「我好開心佢可以達到佢嘅目標，之前諗住佢完成到就得，我全程都用 App 睇住佢步速，無乜跌過速度，我好為佢驕傲」。

東華三院包玉星學校校長曾蘊華（左二）第二年帶領老師和同學參加十公里賽。

特殊學校師生齊跑：同行好緊要

東華三院包玉星學校校長曾蘊華與老師第二年帶領學生參與十公里跑，以 1 小時 34 分鐘完成，雖然大風，仍享受在東廊起跑頭幾公里望住海照跑。曾校長希望以身作則鼓勵同學做運動，「幫佢哋搵返對自己要求有目標嘅動力，堅持完成。我自己都好驚跑，但你體驗過佢哋難處，同佢哋一齊同行係好緊要」，希望來年有更多學生老師參與。