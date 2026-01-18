渣馬2026｜最高氣溫 22 度！7.4萬人參賽 跑手：享受衝刺銅鑼灣賽道︱Yahoo

全馬起跑氣氛熱烈。

「渣打馬拉松 2026 」半馬賽事率先於彌敦道開跑。

【Yahoo新聞報道】本地跑界盛事「渣打馬拉松2026」今早天亮前展開，先由十公里輪椅賽於清晨 5 時 10 分打響頭炮，緊接十公里賽、半馬及全馬分別於港島東廊及九龍公園出發，經不同路線衝往終點維園。今年天氣稍熱，有跑手預計或影響表現難突破個人最佳成績，但仍將全力以赴，有菲律賓來港跑手則指最享受香港氣候，抱輕鬆心情出賽。

特首李家超為全馬鳴槍起跑。

為配合渣打馬拉松賽事，港鐵各綫提早開出頭班車，其中東鐵綫首班列車早於凌晨 3 時 25 分從上水開出，沿途上車跑手多以輕裝上車，有人善用分秒於月台拉筋熱身。

港鐵提早開出頭班車。

跑手凌晨陸續從全港各區向起點進發。

今屆渣馬有約74,000人參賽，天文台預計今早市區最低氣溫高達18度，日間最高氣溫22度，濕度介乎 50% 至 75%。清晨的彌敦道吹起清涼風，眾多跑手披星抵達半馬及渣馬彌敦道近起點區熱身。

眾跑手前往起點前於彌敦道拍照留念。

蜘蛛俠也參賽。

韓國跑隊悉心打扮。

菲律賓跑手 Selwyn 三度來港參加全馬賽事。

來自菲律賓的 Selwyn 已是第三次來港參加全馬，他指香港氣溫對他來說很是舒適，抱輕鬆快樂的心情參與，目標在 4 小時內完成賽事。

王小姐指天氣比往年熱得多，預計未能突破個人成績。

三戰半馬跑手：天氣熱 料無法破PB

三度參加半馬的王小姐今年首次出戰挑戰組，她指今日氣溫比去年高 8 至 9 度，預計無法突破個人最佳時間 1 小時 34 分鐘，但仍會盡全力挑戰，「希望一開頭順住去唔好被人帶快，留力去到最尾 5 公里，喺中環、銅鑼灣可以跑快少少」。

李先生和林小姐由全馬改戰半馬。

李先生去年在三小時內跑畢全馬，成為「千金先生」，今年改戰半馬「想輕鬆啲」，目標於 90 分鐘內衝過終點。今年氣溫稍高，李先生指早一日已喝更多運動飲料備賽，預計剛出太陽不久便可完賽，相信不會太辛苦。同行的林小姐一樣由全馬轉半馬，期望能在 2 小時10 分鐘內完成。二人更透露最享受跑最段衝刺銅鑼灣賽道，拍沿途打氣團令運動氣氛甚佳。

進入起跑區前須先經安檢。