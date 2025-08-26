渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
渣馬2026｜賽事改標誌「更加動感並肩前進」 網民：沉海中嘅海鮮舫
渣打馬拉松 2026 將於明年 1 月 18 日舉行，賽會今日（26 日）召開記者會，除了講解新一屆賽事詳情之外，亦介紹了渣馬的全新標誌。司儀解釋，新設計「以更加動感方式展現跑手並肩前進」，不過網民對新標誌則毀譽參半，有人留言說「好古怪」，有人想起「沉海中嘅珍寶海鮮舫」。
「融合城市活力及馬拉松耐力」
首屆香港渣馬在 1997 年舉行，至今已有 28 年歷史，其標誌最少經歷過兩次改變。早期的渣馬標誌設計圖案是一位跑手衝線時高舉雙手，背景是渣打銀行大廈和尖沙嘴鐘樓。至 2013 年，標誌設計圖案變成一位跑步中的跑手，背景是青馬大橋、國金中心和中環中心，此後沿用至今。
賽會宣佈，渣馬 2026 將會換上新標誌。記者會上，司儀介紹，新設計以更加動感方式展現跑手並肩前進，同時將跑步軌迹融入香港不同地標，融合城市活力及馬拉松的堅毅及耐力，充分表達「一起，我們跑更遠」的精神。
五座「地標」到底是甚麼？
新標誌圖案變成圓形，藍圈內左至右為兩幢渣打銀行大廈、國際金融中心、中環廣場及會展，跑手由一人增至二人，並加上代表維港的波浪圖案。渣馬賽會在 facebook 上載新標誌，口碑一般。有人批評新標誌「好古怪」、「都幾老土」、「睇唔到有乜代表香港嘅景色」，有人質疑「畫咗啲乜嘢出來？邊位猛人設計？」，懷疑是 AI 生成，不知是否「搵物流署招標」。
波浪圖案最惹人遐想。有網民指出「個 logo 咁似游緊水」，有人戲言：「經歷過幾次 500 年一遇大雨，好切合香港的環境。」有人表示「差啲以為最左棟樓係沉海中嘅珍寶海鮮舫」。有趣的是，網民對於新標誌圖案中的五幢建築物，並未取得共識，尤其是最左邊矮小的建築物，有人說是文化中心，有人說是故宮文化博物館，也有人認為是位於中環康樂廣場的渣打財富管理中心。
