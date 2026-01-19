渣馬2026｜霍啟剛認同可分兩日進行 學者籲建賽事特色 目標晉身十大馬拉松｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】渣打香港馬拉松 2026 昨日（18 日）結束，參與人數達 7.6 萬人。中國香港田徑總會表示，將成立特別小組研究賽道設計及路線，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今早（19 日）在電台節目表示，賽事應該從配合政府「盛事經濟」的角度出發，將參賽人數增加，以及將賽事分開兩日進行是值得探討的方向。大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜在同一節目認同將賽事分開兩日進行的建議，將來可以考慮增設 5 公里賽事以吸引更多人參與；浸會大學運動及健康科學系教授劉永松就指，如果香港馬拉松希望進一步成為世界級知名賽事，需要建立獨有特色。

霍啟剛：內地跑手過夜消費促進經濟

霍啟剛在港台節目《千禧年代》表示，他昨有參與 2 公里的「領袖盃」賽事，認為賽事的整體安排妥當，氣氛很好，今年又新增了號碼布檢查站，避免去年跑手掉亂號碼布導致取消資格的事件重演。霍啟剛又表示留意到今屆賽事有 12 萬多人報名，最終 7 萬多人參賽，值得探討未來增加參與人數，但他同時提醒人數不要「為咗加大而加大」，應該要配合政府的「盛事經濟」角度出發。霍啟剛舉例指，不少從內地到港參與賽事的朋友不是即日往返，都會在香港住兩晚酒店，「又飲又食又消費」，證明如果吸納更多內地和海外的跑友，將會對本港旅遊業有幫助。

提議北都可作為賽事地點

田總主席關祺昨日表示將有特別小組研究延長賽事時間或路線，又指「香港真係唔夠路」，霍啟剛就回應指，現時東區走廊和尖沙咀彌敦道的賽事起點都是比較狹窄，無辦法令很多人一起出發，可以研究調整起步點；至於拉長賽事時間方面，他認為如果時間再提早或者延長，對跑手而言可能太早或者太熱，都是不適合；他認為可以參照澳洲黃金海岸馬拉松的做法，將全馬賽事和半馬賽事分開兩日進行，而且還有空間新增不同環節，例如賽後音樂會去提升吸引力，啟德體育園有機會實現到這些構思。另外他又提到，如果政府希望進一步宣傳北都，其中一日賽事可以轉往北都舉辦，亦可以讓海外跑手欣賞到北都和郊外風光。對於將賽事分開兩日會否對市民造成影響，他認為需要做好溝通。

鄭泳舜認同將賽事分兩日進行

大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜在同一節目就表示，如果從「盛事經濟」的角度，舉辦大型體育活動的考慮點除了是希望多吸納遊客來港消費，亦希望能夠培育到更多本地運動員。鄭認為，外地如澳洲就全馬和半馬等賽事分開兩日舉行確實值得參考，而且有空間在舉辦賽事的形式和流程有更多新的嘗試；他認同如果將終點設在啟德體育園，將有機會吸引更多人留下消費。

倡增設 5 公里賽事吸引更多人參與

至於開發新路線方面，鄭泳舜認為「三橋三隧」是香港馬拉松的特色，值得保留，不過在半馬和 10 公里的賽事確實有空間調整，例如可以開發更多海濱路段，讓跑手可以觀賞更多風景，另外亦可以加設 5 公里賽事等，亦可以將終點設在啟德體育園；他又提到，目前內地不少城市都舉辦馬拉松，「我哋唔係冇競爭」，認同需要不斷完善才可以迎對其他城市的競爭。他又希望可以進一步培育本地運動員，促進精英運動發展，期望商界可以進一步跟運動員接觸，增加商業合作，吸引更多優秀跑手成為職業運動員。

學者籲留意公眾意見 爭取社會支持

浸會大學運動及健康科學系教授劉永松在同一節目表示，現時香港馬拉松屬於金級賽事，將來可以朝著白金級賽事，甚至繼上海和開普敦馬拉松之後，晉身「世界十大馬拉松」的目標進發。他認為如果要舉辦一場優質賽事，就不能夠單從滿足跑手人數出發，而要提升質和量。他舉例指，美國波士頓馬拉松每年只有 3 萬人參與，訂立的跑速要求相當嚴謹，讓能夠參賽的跑手有成功感；至於德國柏林馬拉松平路多，跑手會希望在該處做出個人最佳成績，這些成功建立出賽事特色的例子都值得香港參考。劉永松又說，舉辦賽事的過程中需要多聽市民意見，因為社會的支持度仍然相當重要，這樣有助維護賽事的名聲。劉又同意把握跑手一同聚集的機會，加強周邊消費，帶動經濟。