渣馬2026｜9月8日報名 路線依舊未移師啟德 擬設儀器檢查防「代跑」｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】渣打香港馬拉松2026將於明年1月18日舉行，公眾人士可由9月8日早上10時起進入大會網站報名，名額維持7.4萬個。今年賽事一如以往分為馬拉松、半馬拉松、10公里賽事及輪椅賽項目。渣馬今年新增新賽事「躍動少年跑」，讓10至15歲青少年體驗城跑滋味，賽事將於1月17日舉行。

渣馬2026全新標誌登場，以動感方式展現跑手們並肩前進，並融入香港不同地標。

新增少年跑賽事 名額2,500名

田總主席關祺指，今屆渣打踏入第28屆，渣馬素來為金級道路賽事，希望今年能邀請數位世界排名首10名的選手參賽，為本地跑手注入新動力；由於渣馬賽事選手需達16歲或以上，今年大會將增設「躍動少年跑」予2,500名10至15歲的青少年參加，賽道將設置在啟德體育園內，長度約為2公里。賽事會於渣馬前夕、1月17日舉行，報名詳情有待公布。

田總主席關祺指，今年大會增設少年跑賽事，讓青少年感受渣馬氣氛。

增設儀器供跑手核對號碼布

去屆渣馬曾爆「代跑醜聞」，男子組10公里及半馬共4名中國跑手，因調轉號碼布已被取消資格，4人均經同一經理人統籌參賽。今年大會繼續安排跑手在啟德領選手包，中國香港田徑總會行政總監伍于豪指，將會考慮在啟德體育園設置儀器，讓跑手拿選手包後可以在儀器檢查自己的號碼布與個人資料相符，亦會在賽事前加強宣傳，提醒選手再次核對自己的資料。

中國香港田徑總會行政總監伍于豪（左）指，今年或會在啟德體育園設置儀器，讓選手們核對資料。

曾傳渣馬移師啟德 大會：積極研究中

早前有傳渣馬將會移師到啟德舉行，最終今年路線依舊。關褀表示，啟德路線仍在積極研究當中，「基本上香港都係路少人多交通多，政府同我哋都好關注點樣可以平衡到大家需要之下，諗到一條適合嘅跑道，而家呢個時間都係檢討同計劃當中」。

被問到移師啟德是否政府要求，關祺指這是「好多人嘅諗法，唔係單方面嘅要求」，因此正在詳細規劃中。