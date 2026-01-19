渣馬2026｜眼鏡男爸爸疑孭6個月大真B挑戰全馬！15公里「戰績」曝光，網民狠批自私：「搖晃症候群」隨時傷腦。

渣馬2026｜一年一度的體壇盛事渣打馬拉松（渣馬）剛於1月18日圓滿舉行，今年吸引多達7.4萬名跑手參與。然而，在眾多盛裝打扮的參賽者中，一名男跑手的行為卻在社交媒體 Threads 及各網上平台引起全城熱議。該名戴眼鏡的中年男子竟然「帶子洪郎」上身，在胸前孭住一名疑似僅半歲大的嬰兒挑戰全馬賽事，畫面極其驚人，惹來網民一面倒狠批其行為自私。

渣馬2026｜西九龍公路驚現「孭B跑手」，同場跑手：我打咗個突！

根據網民上載的影片及目擊者描述，事發於賽事當日，該名戴眼鏡、身穿運動服的跑手 Wang 先生，在參加全馬賽事期間，胸前孭住一名裹在防風被內的嬰兒，而他的參賽號碼布竟直接扣在嬰兒的防風被上。

影片顯示，Wang 先生當時身處西九龍公路近海盈邨路段，正跑往昂船洲方向。他一邊跑一邊右手提着電話，左手則托住嬰兒的頸部，而嬰兒隨着跑手的步伐不斷上下搖晃。有同場跑手向媒體表示，起步時已感到震驚：

「全馬起步佢喺我隔籬，我都打咗個突，個B目測唔會大過6個月，起步嗰陣跑手左衝右撞極之危險，究竟要幾冇腦、幾唔負責任先會做出啲咁嘅行為？」。

長期搖晃恐致腦震盪，「嬰兒搖晃症候群」不容忽視

不少網民在討論中表達了對嬰兒健康的憂慮，直言「咁樣好容易造成嬰兒腦震盪」、「chok（擢）都chok死，隔夜奶都嘔返出嚟」。

嬰兒搖晃症候群可致命，玩樂時應避免高危動作

對嬰兒而言，過度搖晃或會令他們患上可致命的「嬰兒搖晃症候群」。此病症多數是因為嬰兒承受非意外、重複性的劇烈搖晃而導致的。

由於嬰幼兒在發育初期，頭部比例較軀體大，而且頸部肌肉未完全發育成熟，嬰兒較軟綿的腦組織在堅硬的頭骨內晃動，就很容易造成頭骨下方靜脈破裂，並引發硬腦膜下血腫或蜘蛛膜下腔出血。

此外，眼球玻璃體亦會因急促晃動引致視網膜出血。腦部組織受到撞擊時會出現血管撕裂及腦神經纖維受損，這種損害的後遺症包括頭痛、頭暈、失憶及影響智力，嚴重者更會因腦部有大量微絲血管爆裂而引致腦部大量出血，導致癱瘓，甚至死亡。根據研究，嬰兒搖晃症候群死亡率可高達3成。

嬰兒搖晃症候群可能導致幼兒發展遲緩，或造成嚴重的腦損傷，令他們終身殘疾。嬰兒也可能因而患上夜盲症、腦癱、認知損傷等。

然而，嬰兒搖晃症候群的徵狀大多不明顯，容易被照顧者忽略或誤判成其他不適。如嬰兒患上此症，一般會出現4種症狀：

痙攣

嗜睡

嘔吐

焦躁不安

照顧嬰兒時，應細心留意以下3點，好好保護嬰兒頭部，避免因過度搖晃而患上嬰兒搖晃症候群

提供支撐：抱起嬰兒時，需讓他們的頸部靠在穩固的地方，例如可枕在照顧者的手臂上。當有了穩固的支撐，小幅度的晃動不會對嬰兒有影響。

使用安全用品輔助：當使用背帶、包巾包裹嬰兒時，應確認可包好嬰兒頭部，同時應避免以後背方式背嬰兒。此外，乘車時，照顧者應使用對應嬰兒體型及年紀的安全座椅，減少剎車或不慎碰撞時引起的晃動。

細心照顧：嬰兒搖晃症候群少有外傷，而且症狀與部分嬰兒常見的疾病相近，因此較難察覺。如嬰兒出現不尋常的反應，照顧者應提高警覺。

此外，全馬賽道人流擠擁，若跑手不小心「撠到」跌倒，胸前的嬰兒將首當其衝受到壓迫，後果堪虞。

渣馬2026｜15公里後下場震驚，大會即時出手DQ

大家最關注的莫過於這位「孭B跑手」最後能否完賽，根據渣馬官網紀錄，Wang 先生於清晨6時25分起步，花了約2小時20分完成首15公里，平均每公里配速約為9分22秒。

雖然他意志堅定，但這種違反規定的行為最終被大會制止。據悉，大會在發現他帶同嬰兒參賽後，已即時終止其餘下路程。根據渣馬官方規定，大會嚴禁參賽者帶同嬰兒、未滿16歲人士或未戴有有效號碼布的人士進入賽道，違例者會被即時要求離開。

馬拉松本身是一項對體能要求極高的極限運動，根據醫管局數據，截至賽事當日下午4時，共有59名跑手受傷或不適送院，其中2人情況危殆，3人情況嚴重，更有跑手在東區走廊暈倒一度心臟停頓，需使用自動心外壓機急救。