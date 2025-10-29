屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
測試標題
其他人也在看
美國參議員提出限制青少年使用 AI 聊天機器人提案
根據最新消息，參議員 Josh Hawley（共和黨－密蘇里州）和 Richard Blumenthal（民主 […]TechRitual ・ 9 小時前
Huawei Mate 70 Air 海報流出，傳聞規格曝光
Huawei Mate 70 Air 海報流出，傳聞規格曝光TechRitual ・ 7 小時前
Honor Magic8 Ultra 顯示器規格、處理器及相機詳情曝光
Honor Magic8 Ultra 顯示器規格、處理器及相機詳情曝光TechRitual ・ 9 小時前
Samsung Galaxy Buds4 和 Buds4 Pro 設計小幅升級，電池容量增加
Samsung Galaxy Buds4 和 Buds4 Pro 設計小幅升級，電池容量增加TechRitual ・ 10 小時前
Nissan 與 Lithion 在加拿大啟動電動車電池回收新計劃
Nissan 與 Lithion 在加拿大啟動電動車電池回收新計劃TechRitual ・ 9 小時前
iQOO 確認 Neo 11 的 晶片組 規格
iQOO 上週發佈了 iQOO 15，現在正準備在 10 月 30 日於中國正式推出 Neo11。該品牌已經釋 […]TechRitual ・ 5 小時前
Tesla 高層透露 Cybercab 可能配備方向盤及踏板
在最近的一次訪問中，Tesla 的首席執行官 Elon Musk 表示，未來的電動車設計可能會考慮在必要時保留 […]TechRitual ・ 11 小時前
Withings 發佈尿液掃描健康追蹤器 售價 350 美元
Withings 首次於兩年前的 CES 2023 公布其 U-Scan，這是一款可以安裝在廁所內的非侵入式裝 […]TechRitual ・ 4 小時前
Oppo 公布 ColorOS 16 全球發佈時間表
Oppo 公布 ColorOS 16 全球發佈時間表TechRitual ・ 1 小時前
比反派還討厭？《寶可夢傳說ZA》超Z隊好感度熱議，玩家「某人」借高利貸真的不行！
《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》已經發售 1 週，但關於遊戲中登場角色的討論熱度，已在玩家社群中持續延燒。而最近玩家陸續通關主線後，也在網路上分享了對劇中主要角色們的看法，其中就包含主角所在的「超Z隊」，一名主要夥伴在剛開始的帥氣形象雖然吸引了不少玩家的目光，然而隨著更多劇情的揭露，玩家對他的好感度卻直線下降，尤其是「借高利貸真的不行」的批評。Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
Apple 可能為 iPad mini、iPad Air 及 MacBook Air 進行 OLED 顯示屏升級
根據 Bloomberg 的報導，Apple 的 iPad Air 和 mini 系列可能會在不久的將來迎來重 […]TechRitual ・ 3 小時前
許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年 視繼子如己出
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！
現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
朱慧敏晒一家四口萬聖節造型 醫生老公不顧形象扮法老王 網民直言好幸福
前港姐亞軍朱慧敏（Queenie）曾演出《珠光寶氣》、《絕代商驕》、《蒲松齡》、《愛．回家》等劇集，與黎諾懿呢對CP極受歡迎。直至2021年，朱慧敏與心臟名醫陳良貴（Jason）結婚並減少幕前工作，先後誕下囡囡SheRa及兒子Aten，湊成「好」字。朱慧敏不時於半山豪宅直播，分享與孩子互動日常；日前（26日），朱慧敏成家人就換上萬聖節造型一齊開Live。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
許紹雄逝世 Benz消費學神話不再
許紹雄離世震撼娛樂圈，他除了出名戲路縱橫，「Benz雄」外號更深入民心。不過從貴價車廠經營狀況，許紹雄倡議的「貴買平用」消費學可能神話不再。Yahoo財經 ・ 1 天前
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 1 天前
40歲Katy Perry大方認愛加拿大前總理！曾離婚亦結束9年情，感情路上不平坦的她仍相信愛
美國樂壇天后 Katy Perry 突然認愛，對象就是加拿大前總理杜魯多 (Justin Trudeau)！Katy Perry 與 Orlando Bloom 最後未能修成正果，7 月時宣佈取消婚約並結束 9 年情，分手後 Katy Perry 重投「戀愛市場」並被拍得與加拿大前總理杜魯多約會。即使多年不平坦的感情路，Katy Perry 依然相信能找到屬於自己的真愛！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典 演歡喜哥爆紅事業再創高峰
【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數
人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前