測25款去角質潔面產品 消委會：3款含可致癌物 1超標

消委會 去角質潔面產品

市面有不少具去角質功效的潔面產品，供有需要改善粉刺、暗瘡和皮膚粗糙暗啞的消費者選用。消委會測試25款相關產品樣本，當中3款樣本酸鹼值(pH)低於3.5，未符內地要求，或會刺激皮膚。另有3個樣本檢出可能令人類患癌的污染物二噁烷，其中1款含量超出歐盟建議水平。消委會建議廠商留意國際間訂定的最新法規和建議，並積極改善產品配方及提供清晰的成分資料，加強保障消費者健康。

消委會測試25款去角質潔面產品樣本，19款產品標示含有果酸或水楊酸等化學去角質成分，其中9款添加磨砂粒子。測試發現，3款產品的酸鹼值未符內地規定，包括「Collagen by Watsons」淨澈去角質潔面啫喱、「Detclear」水果煥膚去角質啫喱及「ROSETTE」果酸去角質維C凝膠-亮透型等，分別為2.6、2.7和2.6，低於應有的3.5。

pH值過低或有過敏反應

消委會可持續消費、公共事務及教育小組副主席陳建年提醒，使用酸鹼值過低的產品，或會刺激和過敏反應，導致皮膚發炎，而酸鹼值過高，亦可能損害皮膚保護膜，增加敏感的風險；若消費者使用產品後有不適，應先停用並諮詢醫生意見。

檢測二噁烷方面，無印良品(MUJI)的「FACE SOAP-SCRUB」、BCL的「AHA by Cleansing Research 3in1 深層潔淨洗面膏」及 Detclear「水果煥膚去角質啫喱」3款產品檢出該物質，前兩者符合內地標準及歐盟SCCS建議水平，只有Detclear「水果煥膚去角質啫喱」超過了歐盟的建議限值，但符內地要求。陳建年強調，潔面產品一般與皮膚接觸時間短，因此吸收量有限，但二噁烷被列為可能令人類患癌物質，鼓勵廠商改善生產流程，以減少二噁烷含量。

此外，約70%樣本檢出香料致敏物質。5款未依照歐盟規定標示相關成分。消委會建議，生產商應遵循國際最新法規，改善產品配方並清楚列出成分，保障消費者健康。至於產品標籤方面，8款樣本未按要求詳細標示成分與有效期限。

生產商：產品符合安全標準

ROSETTE生產商回應測試結果指指出，相關產品含有蘋果酸、檸檬酸和乳酸等果酸成分，當中所含的蘋果酸濃度低於內地檢驗方法的檢出限值，並向消委會提交相關產品配方證明。無印良品的品牌商表示，相關成分表已完整標示配方中添加的成分。

Detclear的供應商及生產商就表示，相關產品所含的果酸和羥基酸濃度低於內地檢驗方法的限值；同時強調產品符合日本《藥機法》的安全標準。該公司又指，產品未有刻意添加苯甲醇，並向消委會提交資料作證明。

