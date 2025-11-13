焦點

港人北上新熱點！惠州雙月灣超強懶人包！高鐵 1 粒鐘直達！

惠州雙月灣
惠州雙月灣

放假香港人最鍾意上大陸玩，除咗去深圳，由香港出發去惠州都勁方便！搭高鐵淨係需要大約 1 個鐘 15 分鐘！加上惠州雙月灣呢個風景靚到不得了嘅海邊靚地方，憑住佢超豐富嘅旅遊景點，已經火速彈起，變成港人近期最 Hit 嘅度假勝地之一！惠州呢個迷人嘅海濱城市，唔止有令人心馳神往嘅自然靚景，仲有勁多水上活動，而水清沙幼嘅惠州雙月灣，更加係炎炎夏日消暑嘅首選景點！Trip.com 即刻為你整合咗呢個惠州雙月灣旅遊攻略，包括門票優惠、非睇不可嘅景點，同埋交通方法等等，等你輕鬆玩轉惠州雙月灣！

香港去惠州

香港去惠州雙月灣，交通網絡勁方便，等你個旅程輕鬆到震

  • 高鐵： 由香港出發，搭高鐵淨係需要大約 1 個鐘 15 分鐘就到，勁慳時間

  • 跨境巴士： 亦可以揀舒服方便嘅跨境巴士服務，直達目的地，享受無縫連接嘅旅程。

  • 自駕遊： 如果想更方便去唔同嘅惠州景點，尤其係郊區，或者有老人家細路仔同行，建議你考慮經 Trip.com 租車去惠州自駕遊！

交通方式比一比：

  • 高鐵：

    • 所需時間：約 1 小時 15 分鐘

    • 價錢：約 HK$120

  • 跨境巴士：

    • 所需時間：約 3 小時

    • 價錢：約 HK$80

  • 自駕：

    • 所需時間：約 1 小時 30 分鐘

    • 價錢：約 HK$350/日

【香港去惠州】香港去惠州全攻略！一文睇清香港去惠州交通方式！

惠州雙月灣簡介

惠州雙月灣個名係因為佢分左右兩邊月形海灣，所以叫「雙月」！佢有兩片截然不同嘅海域：

  • 西灣： 有天然屏障保護，海浪好平靜溫和，勁適合輕鬆玩水

  • 東灣： 直接望住浩瀚嘅南中國海，海浪相對洶湧磅礴，但海水更清澈、更湛藍，係水上活動愛好者嘅絕佳舞台！

雙月灣特色：

  • 海岸線長約 8 公里，海水清澈、沙灘細滑，係去惠州必到景點

  • 水上活動多到數唔晒！

    • 刺激嘢： 衝浪、香蕉船、水上電單車、海上飛魚、海上滑板、海上拖傘、潛水。

    • 休閒嘢： 出海海釣、游水、戲水、享受日光浴。

    • 特別嘢： 仲可以搭直升機由空中睇晒雙月灣嘅靚景！

  • 唔玩水都得！

    • 可以去雙月灣觀景台睇靚景。

    • 國家級海龜保護區上堂。

    • 惠州靠海，海鮮勁豐富又新鮮


惠州雙月灣
惠州雙月灣

惠州雙月灣景點

惠州雙月灣景點 | #1 雙月灣觀景台

  • 點解要去： 想俯瞰惠州雙月灣嘅碧海藍天，呢度係唯一選擇

  • 點樣去： 位於惠東縣大星山，需要行山大約 30 分鐘先到。

  • 風景： 企喺觀景台，你可以一眼睇晒西灣同東灣截然不同嘅海域風情，會俾大自然嘅鬼斧神工嚇親

  • 打卡位： 呢度係睇海上日出同日落絕佳地點，係攝影發燒友同情侶非去不可嘅打卡勝地！


惠州雙月灣
惠州雙月灣

圖片來源：M83***34@TripMoment

了解更多：雙月灣觀景台

惠州雙月灣景點 | #2 海龜保護區

  • 有幾巴閉： 呢個國家級海龜自然保護區係中國大陸唯一㗎！

  • 幾時睇： 每年 5 月至 10 月，係海龜返沙灘生蛋嘅關鍵時期，好難得先見到

  • 睇乜： 保護區入面有現代化嘅展覽館，用互動方式介紹海龜嘅成長同保育知識。

  • 親子遊推介： 呢度係深受親子家庭歡迎嘅教育基地，小朋友可以玩住學嘢！


惠州雙月灣
惠州雙月灣

了解更多：海龜自然保護區

惠州雙月灣景點 | #3 平海古城

  • 特色： 建於明朝，係惠州保存得最完整嘅古城之一。以前係廣東地區嘅軍事要地。

  • 點樣玩： 因為佢好近雙月灣，可以將兩地安排喺同一日遊覽

  • 感覺： 活化之後嘅平海古城保留咗傳統佈局，內部建築古色古香，充滿古代嘅歷史 Feel！


惠州雙月灣
惠州雙月灣

了解更多：平海古城

惠州雙月灣景點 | #4 西灣沙灘

  • 特色： 雙月灣兩大海灣之一，有天然屏障，海浪平靜到好似塊鏡，勁適合各種水上活動。

  • 玩乜： 你可以玩水上電單車、海上飛魚、潛水等刺激嘢，亦可以淨係喺溫柔嘅海水中游水、戲水，或者喺沙灘上享受日光浴

  • 食住： 沿岸有好多精品度假酒店同海鮮餐廳，係鍾意陽光與海灘嘅人一站式度假嘅必訪之地！


惠州雙月灣
惠州雙月灣

惠州雙月灣景點 | #5 東灣沙灘

  • 特色： 雙月灣另一邊嘅迷人海域，直接望住遼闊嘅南中國海，海浪超級洶湧磅礴氣勢非凡

  • 玩乜： 佢得天獨厚嘅地理條件，令佢自然成為衝浪愛好者夢寐以求嘅「衝浪者天堂」！

  • 新手點算： 唔使驚！東灣沙灘周邊有好多專業嘅衝浪教學機構同埋器材租借店，無論你係新手定係老手，都搵到啱你嘅服務。

  • 推介對象： 鍾意冒險同刺激嘅你，呢度係雙月灣必訪嘅熱門景點之一！


惠州雙月灣
惠州雙月灣

惠州旅行團推介 輕鬆暢玩羅浮山、西湖、白鶴峰東坡祠等惠州景點

惠州雙月灣附近美食

惠州雙月灣附近美食 | #1 聚鮮閣海鮮大排檔

  • 有幾勁： 雙月灣內人氣極高嘅海鮮餐廳，主打本地漁港直送海鮮！

  • 點食： 食客可以親自去魚池揀活蹦亂跳嘅生猛海鮮，現場即點即煮，保證貨真價實嘅海洋鮮味

  • 招牌菜： 鮮甜嘅白灼海蝦、香氣四溢嘅薑蔥魷魚桶、肥美嘅蒜蓉蒸生蠔、清爽嘅沙白蒸蛋、鑊氣十足嘅薑蔥炒花甲

  • 地址： 廣東省惠州市惠東縣港口鎮雙月灣旅遊區金海灣大道

  • 人均價錢：¥100–180

  • 備註： 週末同假日強烈建議提前預約


惠州雙月灣, 附近餐廳, 聚鮮閣海鮮大排檔
惠州雙月灣, 附近餐廳, 聚鮮閣海鮮大排檔

圖片來源：Ch@rl0tt3 L33@TripMoment

惠州雙月灣附近美食 | #2 阿妹小海鮮

  • 特色： 當地人氣食肆，海鮮每日新鮮直送，保證頂級品質

  • 有乜揀： 由肥美嘅花螺、珍貴嘅象拔蚌，到鮮甜嘅大蝦、飽滿嘅生蠔同扇貝，乜都有！

  • 點煮： 由於食材超級新鮮強烈建議你試吓白灼或清蒸，咁先至食到海鮮嘅原汁原味

  • 地址： 惠州市下角東路祝屋一巷

  • 人均價錢：¥100–200

惠州雙月灣, 附近餐廳, 阿妹小海鮮
惠州雙月灣, 附近餐廳, 阿妹小海鮮

惠州雙月灣附近美食 | #3 篤記大酒樓

  • 老字號： 歷史悠久嘅大酒樓，想體驗惠州地道風味，除咗海鮮，呢度絕對值得一訪

  • 食乜：

    • 早市： 精緻傳統嘅粵式點心，係飲早茶嘅好地方。

    • 午晚餐： 豐富多樣嘅傳統粵菜，包括香脆嘅燒臘、經典嘅梅菜扣肉等。

  • 招牌菜： 晶瑩剔透嘅蝦餃、Q 彈可口嘅燒賣、軟糯入味嘅糯米雞；仲有梅菜扣肉、皮脆肉嫩嘅燒鵝、原隻脆皮雞。

  • 地址： 惠州市下埔大道 3 號小區 17 號之 11 號

  • 人均價錢：¥60–200

惠州雙月灣, 附近餐廳, 篤記大酒樓
惠州雙月灣, 附近餐廳, 篤記大酒樓

惠州雙月灣附近景點

離開雙月灣，你仲可以順便去埋惠州其他靚地方！

惠州雙月灣附近景點 | #1 西湖

  • 有幾靚： 國家 AAAA 級旅遊景區，總面積有成 3.2 平方公里，山水相依，風光秀麗，係惠州城市名片之一！

  • 歷史： 蘇軾俾人貶去惠州嗰陣，都俾佢嘅風景吸引到，仲寫咗好多作品，令惠州西湖更出名

  • 景點組成：五湖、六橋、十八景組成，係去惠州旅遊必到景點之一。

  • 交通： 搭惠州地鐵 1 號線，喺市民中心站或演達站落車，行 5 至 10 分鐘就到！

惠州雙月灣, 附近景點, 惠州西湖
惠州雙月灣, 附近景點, 惠州西湖

立即預訂：惠州西湖門票

惠州雙月灣附近景點 | #2 羅浮山風景名勝區

  • 稱號： 被譽為「嶺南第一山」，係中國著名嘅道教名山之一，風景靚到文化底蘊又深厚。

  • 特色： 主峰飛雲頂海拔近 1,300 米，氣勢磅礴，係登山發燒友同尋幽訪古者嘅理想目的地

  • 交通： 首先搭地鐵到惠州南站，之後轉搭去博羅方向嘅巴士，就可以直達呢座道教名山！


惠州雙月灣, 附近景點, 羅浮山風景名勝區
惠州雙月灣, 附近景點, 羅浮山風景名勝區

立即預訂：廣東羅浮山風景名勝區門票

惠州雙月灣附近景點 | #3 巽寮灣

  • 特色： 以海水潔淨、沙質細白而聞名，係大灣區內人氣極高嘅沙灘度假勝地！

  • 玩乜： 除咗游水、享受日光浴，仲有刺激嘅帆船體驗、水上電單車，以及獨特嘅玻璃船觀光等，讓你玩盡水上活動

  • 交通： 乘搭地鐵至惠州南站後轉乘惠東縣直達巴士前往巽寮灣。


惠州雙月灣, 附近景點, 巽寮灣
惠州雙月灣, 附近景點, 巽寮灣

立即預訂：巽寮灣門票

惠州酒店推介

惠東雙月灣愛琴海酒店(Aegean Hotel)

惠東雙月灣愛琴海酒店(Aegean Hotel)
惠東雙月灣愛琴海酒店(Aegean Hotel)
惠東雙月灣愛琴海酒店(Aegean Hotel)
惠東雙月灣愛琴海酒店(Aegean Hotel)

評分：9.0/10.0

地址：港口鎮大澳村蘿鬥尾, 惠東

選擇房型

惠州雙月灣目的地曦岸酒店(Destination Xi An Hotel)

惠州雙月灣目的地曦岸酒店(Destination Xi An Hotel)
惠州雙月灣目的地曦岸酒店(Destination Xi An Hotel)
惠州雙月灣目的地曦岸酒店(Destination Xi An Hotel)
惠州雙月灣目的地曦岸酒店(Destination Xi An Hotel)

評分：8.8/10.0

地址：港口濱海旅遊度假區蔡家村公路88號, 惠東, 516359

選擇房型

惠州惠東雙月灣華美達酒店(Ramada By Wyndham HuiZhou Double Moon Bay)

惠州惠東雙月灣華美達酒店(Ramada By Wyndham HuiZhou Double Moon Bay)
惠州惠東雙月灣華美達酒店(Ramada By Wyndham HuiZhou Double Moon Bay)
惠州惠東雙月灣華美達酒店(Ramada By Wyndham HuiZhou Double Moon Bay)
惠州惠東雙月灣華美達酒店(Ramada By Wyndham HuiZhou Double Moon Bay)

評分：8.4/10.0

地址：平海鎮雙月灣南門海東面地段 (美人魚2取景拍攝地旁), 惠東

選擇房型

更多惠州旅遊攻略

惠州地圖｜自由行必備交通景點全攻略

【惠州美食地圖】最具人氣的本地美食餐廳合集！附詳細地址

