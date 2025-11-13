專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
港人北上新熱點！惠州雙月灣超強懶人包！高鐵 1 粒鐘直達！
放假香港人最鍾意上大陸玩，除咗去深圳，由香港出發去惠州都勁方便！搭高鐵淨係需要大約 1 個鐘 15 分鐘！加上惠州雙月灣呢個風景靚到不得了嘅海邊靚地方，憑住佢超豐富嘅旅遊景點，已經火速彈起，變成港人近期最 Hit 嘅度假勝地之一！惠州呢個迷人嘅海濱城市，唔止有令人心馳神往嘅自然靚景，仲有勁多水上活動，而水清沙幼嘅惠州雙月灣，更加係炎炎夏日消暑嘅首選景點！Trip.com 即刻為你整合咗呢個惠州雙月灣旅遊攻略，包括門票優惠、非睇不可嘅景點，同埋交通方法等等，等你輕鬆玩轉惠州雙月灣！
香港去惠州
由香港去惠州雙月灣，交通網絡勁方便，等你個旅程輕鬆到震！
高鐵： 由香港出發，搭高鐵淨係需要大約 1 個鐘 15 分鐘就到，勁慳時間！
跨境巴士： 亦可以揀舒服方便嘅跨境巴士服務，直達目的地，享受無縫連接嘅旅程。
自駕遊： 如果想更方便去唔同嘅惠州景點，尤其係郊區，或者有老人家細路仔同行，建議你考慮經 Trip.com 租車去惠州自駕遊！
交通方式比一比：
高鐵：
所需時間：約 1 小時 15 分鐘
價錢：約 HK$120
跨境巴士：
所需時間：約 3 小時
價錢：約 HK$80
自駕：
所需時間：約 1 小時 30 分鐘
價錢：約 HK$350/日
【香港去惠州】香港去惠州全攻略！一文睇清香港去惠州交通方式！
惠州雙月灣簡介
惠州雙月灣個名係因為佢分左右兩邊月形海灣，所以叫「雙月」！佢有兩片截然不同嘅海域：
西灣： 有天然屏障保護，海浪好平靜溫和，勁適合輕鬆玩水。
東灣： 直接望住浩瀚嘅南中國海，海浪相對洶湧磅礴，但海水更清澈、更湛藍，係水上活動愛好者嘅絕佳舞台！
雙月灣特色：
海岸線長約 8 公里，海水清澈、沙灘細滑，係去惠州必到景點！
水上活動多到數唔晒！
刺激嘢： 衝浪、香蕉船、水上電單車、海上飛魚、海上滑板、海上拖傘、潛水。
休閒嘢： 出海海釣、游水、戲水、享受日光浴。
特別嘢： 仲可以搭直升機由空中睇晒雙月灣嘅靚景！
唔玩水都得！
可以去雙月灣觀景台睇靚景。
去國家級海龜保護區上堂。
惠州靠海，海鮮勁豐富又新鮮！
惠州雙月灣景點
惠州雙月灣景點 | #1 雙月灣觀景台
點解要去： 想俯瞰惠州雙月灣嘅碧海藍天，呢度係唯一選擇！
點樣去： 位於惠東縣大星山，需要行山大約 30 分鐘先到。
風景： 企喺觀景台，你可以一眼睇晒西灣同東灣截然不同嘅海域風情，會俾大自然嘅鬼斧神工嚇親！
打卡位： 呢度係睇海上日出同日落嘅絕佳地點，係攝影發燒友同情侶非去不可嘅打卡勝地！
圖片來源：M83***34@TripMoment
惠州雙月灣景點 | #2 海龜保護區
有幾巴閉： 呢個國家級海龜自然保護區係中國大陸唯一㗎！
幾時睇： 每年 5 月至 10 月，係海龜返沙灘生蛋嘅關鍵時期，好難得先見到！
睇乜： 保護區入面有現代化嘅展覽館，用互動方式介紹海龜嘅成長同保育知識。
親子遊推介： 呢度係深受親子家庭歡迎嘅教育基地，小朋友可以玩住學嘢！
惠州雙月灣景點 | #3 平海古城
特色： 建於明朝，係惠州保存得最完整嘅古城之一。以前係廣東地區嘅軍事要地。
點樣玩： 因為佢好近雙月灣，可以將兩地安排喺同一日遊覽。
感覺： 活化之後嘅平海古城保留咗傳統佈局，內部建築古色古香，充滿古代嘅歷史 Feel！
惠州雙月灣景點 | #4 西灣沙灘
特色： 雙月灣兩大海灣之一，有天然屏障，海浪平靜到好似塊鏡，勁適合各種水上活動。
玩乜： 你可以玩水上電單車、海上飛魚、潛水等刺激嘢，亦可以淨係喺溫柔嘅海水中游水、戲水，或者喺沙灘上享受日光浴。
食住： 沿岸有好多精品度假酒店同海鮮餐廳，係鍾意陽光與海灘嘅人一站式度假嘅必訪之地！
惠州雙月灣景點 | #5 東灣沙灘
特色： 雙月灣另一邊嘅迷人海域，直接望住遼闊嘅南中國海，海浪超級洶湧磅礴，氣勢非凡！
玩乜： 佢得天獨厚嘅地理條件，令佢自然成為衝浪愛好者夢寐以求嘅「衝浪者天堂」！
新手點算： 唔使驚！東灣沙灘周邊有好多專業嘅衝浪教學機構同埋器材租借店，無論你係新手定係老手，都搵到啱你嘅服務。
推介對象： 鍾意冒險同刺激嘅你，呢度係雙月灣必訪嘅熱門景點之一！
惠州旅行團推介 輕鬆暢玩羅浮山、西湖、白鶴峰東坡祠等惠州景點
惠州雙月灣附近美食
惠州雙月灣附近美食 | #1 聚鮮閣海鮮大排檔
有幾勁： 雙月灣內人氣極高嘅海鮮餐廳，主打本地漁港直送海鮮！
點食： 食客可以親自去魚池揀活蹦亂跳嘅生猛海鮮，現場即點即煮，保證貨真價實嘅海洋鮮味！
招牌菜： 鮮甜嘅白灼海蝦、香氣四溢嘅薑蔥魷魚桶、肥美嘅蒜蓉蒸生蠔、清爽嘅沙白蒸蛋、鑊氣十足嘅薑蔥炒花甲。
地址： 廣東省惠州市惠東縣港口鎮雙月灣旅遊區金海灣大道
人均價錢： 約 ¥100–180
備註： 週末同假日強烈建議提前預約！
圖片來源：Ch@rl0tt3 L33@TripMoment
惠州雙月灣附近美食 | #2 阿妹小海鮮
特色： 當地人氣食肆，海鮮每日新鮮直送，保證頂級品質！
有乜揀： 由肥美嘅花螺、珍貴嘅象拔蚌，到鮮甜嘅大蝦、飽滿嘅生蠔同扇貝，乜都有！
點煮： 由於食材超級新鮮，強烈建議你試吓白灼或清蒸，咁先至食到海鮮嘅原汁原味！
地址： 惠州市下角東路祝屋一巷
人均價錢： 約 ¥100–200
惠州雙月灣附近美食 | #3 篤記大酒樓
老字號： 歷史悠久嘅大酒樓，想體驗惠州地道風味，除咗海鮮，呢度絕對值得一訪！
食乜：
早市： 精緻傳統嘅粵式點心，係飲早茶嘅好地方。
午晚餐： 豐富多樣嘅傳統粵菜，包括香脆嘅燒臘、經典嘅梅菜扣肉等。
招牌菜： 晶瑩剔透嘅蝦餃、Q 彈可口嘅燒賣、軟糯入味嘅糯米雞；仲有梅菜扣肉、皮脆肉嫩嘅燒鵝、原隻脆皮雞。
地址： 惠州市下埔大道 3 號小區 17 號之 11 號
人均價錢： 約 ¥60–200
惠州雙月灣附近景點
離開雙月灣，你仲可以順便去埋惠州其他靚地方！
惠州雙月灣附近景點 | #1 西湖
有幾靚： 國家 AAAA 級旅遊景區，總面積有成 3.2 平方公里，山水相依，風光秀麗，係惠州城市名片之一！
歷史： 蘇軾俾人貶去惠州嗰陣，都俾佢嘅風景吸引到，仲寫咗好多作品，令惠州西湖更出名！
景點組成： 由五湖、六橋、十八景組成，係去惠州旅遊必到景點之一。
交通： 搭惠州地鐵 1 號線，喺市民中心站或演達站落車，行 5 至 10 分鐘就到！
惠州雙月灣附近景點 | #2 羅浮山風景名勝區
稱號： 被譽為「嶺南第一山」，係中國著名嘅道教名山之一，風景靚到文化底蘊又深厚。
特色： 主峰飛雲頂海拔近 1,300 米，氣勢磅礴，係登山發燒友同尋幽訪古者嘅理想目的地！
交通： 首先搭地鐵到惠州南站，之後轉搭去博羅方向嘅巴士，就可以直達呢座道教名山！
惠州雙月灣附近景點 | #3 巽寮灣
特色： 以海水潔淨、沙質細白而聞名，係大灣區內人氣極高嘅沙灘度假勝地！
玩乜： 除咗游水、享受日光浴，仲有刺激嘅帆船體驗、水上電單車，以及獨特嘅玻璃船觀光等，讓你玩盡水上活動！
交通： 乘搭地鐵至惠州南站後轉乘惠東縣直達巴士前往巽寮灣。
惠州酒店推介
評分：9.0/10.0
地址：港口鎮大澳村蘿鬥尾, 惠東
惠州雙月灣目的地曦岸酒店(Destination Xi An Hotel)
評分：8.8/10.0
地址：港口濱海旅遊度假區蔡家村公路88號, 惠東, 516359
惠州惠東雙月灣華美達酒店(Ramada By Wyndham HuiZhou Double Moon Bay)
評分：8.4/10.0
地址：平海鎮雙月灣南門海東面地段 (美人魚2取景拍攝地旁), 惠東
更多惠州旅遊攻略
