港人北上新熱點！惠州雙月灣超強懶人包！高鐵 1 粒鐘直達！

惠州雙月灣

放假香港人最鍾意上大陸玩，除咗去深圳，由香港出發去惠州都勁方便！搭高鐵淨係需要大約 1 個鐘 15 分鐘！加上惠州雙月灣呢個風景靚到不得了嘅海邊靚地方，憑住佢超豐富嘅旅遊景點，已經火速彈起，變成港人近期最 Hit 嘅度假勝地之一！惠州呢個迷人嘅海濱城市，唔止有令人心馳神往嘅自然靚景，仲有勁多水上活動，而水清沙幼嘅惠州雙月灣，更加係炎炎夏日消暑嘅首選景點！Trip.com 即刻為你整合咗呢個惠州雙月灣旅遊攻略，包括門票優惠、非睇不可嘅景點，同埋交通方法等等，等你輕鬆玩轉惠州雙月灣！

香港去惠州

由香港去惠州雙月灣，交通網絡勁方便，等你個旅程輕鬆到震！

高鐵： 由香港出發，搭高鐵 淨係需要大約 1 個鐘 15 分鐘 就到， 勁慳時間 ！

跨境巴士： 亦可以揀 舒服方便 嘅跨境巴士服務， 直達目的地 ，享受 無縫連接 嘅旅程。

自駕遊： 如果想更方便去唔同嘅惠州景點，尤其係郊區，或者有老人家細路仔同行，建議你考慮經 Trip.com 租車去惠州自駕遊！

交通方式比一比：

高鐵：

所需時間：約 1 小時 15 分鐘 價錢：約 HK$120

跨境巴士：

所需時間：約 3 小時 價錢：約 HK$80

自駕：

所需時間：約 1 小時 30 分鐘 價錢：約 HK$350/日



【香港去惠州】香港去惠州全攻略！一文睇清香港去惠州交通方式！

惠州雙月灣簡介

惠州雙月灣個名係因為佢分左右兩邊月形海灣，所以叫「雙月」！佢有兩片截然不同嘅海域：

西灣： 有天然屏障保護， 海浪好平靜溫和 ，勁適合 輕鬆玩水 。

東灣： 直接望住浩瀚嘅南中國海，海浪相對洶湧磅礴，但海水更清澈、更湛藍，係水上活動愛好者嘅絕佳舞台！

雙月灣特色：

海岸線長約 8 公里 ，海水清澈、沙灘細滑，係去惠州 必到景點 ！

水上活動多到數唔晒！

刺激嘢： 衝浪、香蕉船、水上電單車、海上飛魚、海上滑板、海上拖傘、潛水。 休閒嘢： 出海海釣、游水、戲水、享受日光浴。 特別嘢： 仲可以 搭直升機 由空中睇晒雙月灣嘅靚景！

唔玩水都得！

可以去 雙月灣觀景台 睇靚景。 去 國家級海龜保護區 上堂。 惠州靠海，海鮮 勁豐富又新鮮 ！







惠州雙月灣

惠州雙月灣景點

惠州雙月灣景點 | #1 雙月灣觀景台

點解要去： 想俯瞰惠州雙月灣嘅碧海藍天，呢度係 唯一選擇 ！

點樣去： 位於惠東縣大星山，需要 行山大約 30 分鐘 先到。

風景： 企喺觀景台，你可以 一眼睇晒 西灣同東灣截然不同嘅海域風情，會 俾大自然嘅鬼斧神工嚇親 ！

打卡位： 呢度係睇海上日出同日落嘅絕佳地點，係攝影發燒友同情侶非去不可嘅打卡勝地！





惠州雙月灣

圖片來源：M83***34@TripMoment

了解更多：雙月灣觀景台

惠州雙月灣景點 | #2 海龜保護區

有幾巴閉： 呢個國家級海龜自然保護區係 中國大陸唯一 㗎！

幾時睇： 每年 5 月至 10 月 ，係海龜返沙灘生蛋嘅關鍵時期， 好難得先見到 ！

睇乜： 保護區入面有 現代化嘅展覽館 ，用互動方式介紹海龜嘅成長同保育知識。

親子遊推介： 呢度係深受親子家庭歡迎嘅教育基地，小朋友可以玩住學嘢！





惠州雙月灣

了解更多：海龜自然保護區

惠州雙月灣景點 | #3 平海古城

特色： 建於明朝，係惠州 保存得最完整嘅古城 之一。以前係廣東地區嘅軍事要地。

點樣玩： 因為佢 好近雙月灣 ，可以將兩地安排喺 同一日遊覽 。

感覺： 活化之後嘅平海古城保留咗傳統佈局，內部建築古色古香，充滿古代嘅歷史 Feel！





惠州雙月灣

了解更多：平海古城

惠州雙月灣景點 | #4 西灣沙灘

特色： 雙月灣兩大海灣之一，有 天然屏障 ，海浪 平靜到好似塊鏡 ，勁適合各種水上活動。

玩乜： 你可以玩水上電單車、海上飛魚、潛水等 刺激嘢 ，亦可以淨係喺溫柔嘅海水中 游水、戲水 ，或者喺沙灘上 享受日光浴 。

食住： 沿岸有好多精品度假酒店同海鮮餐廳，係鍾意陽光與海灘嘅人一站式度假嘅必訪之地！





惠州雙月灣

惠州雙月灣景點 | #5 東灣沙灘

特色： 雙月灣另一邊嘅迷人海域，直接望住遼闊嘅南中國海， 海浪超級洶湧磅礴 ， 氣勢非凡 ！

玩乜： 佢得天獨厚嘅地理條件，令佢自然成為 衝浪愛好者 夢寐以求嘅「衝浪者天堂」！

新手點算： 唔使驚！東灣沙灘周邊有好多 專業嘅衝浪教學機構同埋器材租借店 ，無論你係新手定係老手，都搵到啱你嘅服務。

推介對象： 鍾意冒險同刺激嘅你，呢度係雙月灣必訪嘅熱門景點之一！





惠州雙月灣

惠州旅行團推介 輕鬆暢玩羅浮山、西湖、白鶴峰東坡祠等惠州景點

惠州雙月灣附近美食

惠州雙月灣附近美食 | #1 聚鮮閣海鮮大排檔

有幾勁： 雙月灣內 人氣極高 嘅海鮮餐廳，主打 本地漁港直送 海鮮！

點食： 食客可以親自去魚池揀 活蹦亂跳 嘅生猛海鮮， 現場即點即煮 ，保證 貨真價實嘅海洋鮮味 ！

招牌菜： 鮮甜嘅 白灼海蝦 、香氣四溢嘅 薑蔥魷魚桶 、肥美嘅 蒜蓉蒸生蠔 、清爽嘅 沙白蒸蛋 、鑊氣十足嘅 薑蔥炒花甲 。

地址： 廣東省惠州市惠東縣港口鎮雙月灣旅遊區金海灣大道

人均價錢： 約 ¥100–180

備註： 週末同假日強烈建議提前預約！





惠州雙月灣, 附近餐廳, 聚鮮閣海鮮大排檔

圖片來源：Ch@rl0tt3 L33@TripMoment

惠州雙月灣附近美食 | #2 阿妹小海鮮

特色： 當地人氣食肆，海鮮 每日新鮮直送 ，保證 頂級品質 ！

有乜揀： 由肥美嘅 花螺 、珍貴嘅 象拔蚌 ，到鮮甜嘅 大蝦 、飽滿嘅 生蠔同扇貝 ，乜都有！

點煮： 由於食材 超級新鮮 ， 強烈建議 你試吓 白灼或清蒸 ，咁先至食到海鮮嘅 原汁原味 ！

地址： 惠州市下角東路祝屋一巷

人均價錢： 約 ¥100–200

惠州雙月灣, 附近餐廳, 阿妹小海鮮

惠州雙月灣附近美食 | #3 篤記大酒樓

老字號： 歷史悠久嘅大酒樓，想體驗惠州 地道風味 ，除咗海鮮，呢度 絕對值得一訪 ！

食乜：

早市： 精緻傳統嘅 粵式點心 ，係飲早茶嘅好地方。 午晚餐： 豐富多樣嘅傳統粵菜，包括香脆嘅燒臘、經典嘅 梅菜扣肉 等。

招牌菜： 晶瑩剔透嘅 蝦餃 、Q 彈可口嘅 燒賣 、軟糯入味嘅 糯米雞 ；仲有 梅菜扣肉 、皮脆肉嫩嘅 燒鵝 、原隻脆皮雞。

地址： 惠州市下埔大道 3 號小區 17 號之 11 號

人均價錢： 約 ¥60–200

惠州雙月灣, 附近餐廳, 篤記大酒樓

惠州雙月灣附近景點

離開雙月灣，你仲可以順便去埋惠州其他靚地方！

惠州雙月灣附近景點 | #1 西湖

有幾靚： 國家 AAAA 級旅遊景區，總面積有成 3.2 平方公里，山水相依， 風光秀麗 ，係惠州 城市名片 之一！

歷史： 蘇軾俾人貶去惠州嗰陣，都俾佢嘅風景吸引到，仲寫咗好多作品，令惠州西湖 更出名 ！

景點組成： 由 五湖、六橋、十八景 組成，係去惠州旅遊 必到景點 之一。

交通： 搭惠州地鐵 1 號線，喺市民中心站或演達站落車，行 5 至 10 分鐘就到！

惠州雙月灣, 附近景點, 惠州西湖

立即預訂：惠州西湖門票

惠州雙月灣附近景點 | #2 羅浮山風景名勝區

稱號： 被譽為「 嶺南第一山 」，係中國著名嘅 道教名山 之一，風景靚到文化底蘊又深厚。

特色： 主峰飛雲頂海拔近 1,300 米， 氣勢磅礴 ，係登山發燒友同尋幽訪古者嘅 理想目的地 ！

交通： 首先搭地鐵到惠州南站，之後轉搭去博羅方向嘅巴士，就可以直達呢座道教名山！





惠州雙月灣, 附近景點, 羅浮山風景名勝區

立即預訂：廣東羅浮山風景名勝區門票

惠州雙月灣附近景點 | #3 巽寮灣

特色： 以海水 潔淨 、沙質 細白 而聞名，係大灣區內 人氣極高 嘅沙灘度假勝地！

玩乜： 除咗游水、享受日光浴，仲有 刺激嘅帆船體驗 、水上電單車，以及獨特嘅 玻璃船觀光 等，讓你 玩盡水上活動 ！

交通： 乘搭地鐵至惠州南站後轉乘惠東縣直達巴士前往巽寮灣。





惠州雙月灣, 附近景點, 巽寮灣

立即預訂：巽寮灣門票

惠州酒店推介

