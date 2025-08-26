天文台：若低壓區發展成熱帶氣旋將發一號波
港人壽命續延長 男84.2歲女88.6歲 年輕人自殺率不跌反升 學會籲採心理健康介入措施
香港已屬全球長壽之都，港人壽命愈來愈長，惟年輕人選擇自殺的比率卻不跌反升，情況令人關注。香港精算學會分析過去8年間，佔全港逾九成市場份額的人壽保險數據，發現港人平均預期壽命錄得持續增長，男性和女性分別延長至84.2歲和88.6歲。惟研究同時揭示25歲以下人群的自殺率，男性和女性分別上升至25%和23%，比早期研究的男女同為9%高，而青少年的自殺率亦比其他年齡層高。學會建議當局應為青少年採取心理健康介入措施，同時要減少心理健康方面的污名化。
香港精算學會發表研究期長達8年的香港人壽保險受保人死亡率報告，收集2014至2021年間全港九成四的保單、10.5萬宗理賠個案數據，發現各年齡群組的主要死因首兩位均各有不同(詳見表)，其中25歲以下群組主要死因首兩位為自殺和腫瘤，而45歲以上群組的則是腫瘤和呼吸系統疾病。針對自殺情況，研究指青少年的自殺率比其他年齡層高，25歲以下人群的自殺率，男性和女性分別上升至25%和23%，較早期研究的男女同為9%高。若再細分不同年齡層，10至19歲、20至29歲群組的死亡原因，自殺均佔31%，明顯比腫瘤、意外或其他原因高；30至39歲群組自殺率則為15%。
擴展校園服務 減心理健康污名化
香港精算學會會長許毅飛指，當局應需要為青少年採取心理健康介入措施，除家庭輔導亦要從校園方面入手，包括擴展校園心理健康服務覆蓋範圍、資助社區輔導計劃和展開宣傳活動，減少心理健康方面的污名化。學會強調，從最新研究得出的趨勢，凸顯了採取針對性干預措施的迫切性。
男性長命多4歲 女性多3.6歲
壽命方面，研究發現香港的平均預期壽命錄得持續增長，男性的預期壽命從1993年同類研究的80.2歲，延長4歲至84.2歲，女性則長命了3.6歲，從85歲上升至88.6歲。學會表示，男性較常從事高風險行為，包括吸煙、飲酒及駕駛，並在工作中面對較高意外及身體傷害風險，相對地女性在基因層面具備優勢，如荷爾蒙具有保護作用，並傾向更積極尋求醫療協助和採取預防措施，有助維持健康。
學會指，女性壽命雖然普遍較長，但隨著年齡增長，她們要面對經濟、心理健康和殘疾相關挑戰，強調政策不應只為延長壽命，還要延長健康壽命，特別是女性。該會建議，政府應為人口老齡化提供更具包容和支援的環境，如開發更多「銀髮」產品和服務，滿足男女不同的健康和經濟需求，幫助他們在步入老年時獨立而有尊嚴地生活，不會成為家庭或社會負擔。學會並呼籲，當局應全面研究男性預期壽命較女性短的根本原因，如生物和遺傳優勢、早期死亡率差異、冒險和行為因素等。
倡推篩查及疫苗接種 減危疾致死
另外，疾病直接影響壽命長短，數據顯示癌症繼續成為「頭號殺手」，其次是佔16.1%的呼吸系統疾病，心血管疾病與腦血管疾病就分別佔12.8%及4.9%；其他死因包括消化系統疾病、泌尿生殖系統疾病和意外、中毒及暴力事件等。針對25歲以下群組，分別有20%男性和23%女性因癌症而死亡，均較2001年同類研究的男女15%高。學會提倡應繼續在高風險群組積極推廣大腸癌、子宮頸癌和乳癌篩查計劃，同時開展HPV和乙型肝炎等疫苗接種工作，以預防子宮頸癌和肝癌。同時，25歲以下群組中癌症死亡人數的普遍上升，亦證明有需要為高風險青少年制定針對性資助政策，包括針對家庭和基礎醫療提供者加強對發燒、持續性頭痛、骨痛和體重減輕等徵狀意識的宣傳活動。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港人壽命續延長-男84.2歲女88.6歲-年輕人自殺率不跌反升-學會籲採心理健康介入措施/593198?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
