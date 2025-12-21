郊野垃圾

香港入秋後，最適合行山郊遊，但緊記帶走垃圾。有調查發現，市民平均每月郊遊3次，最常產生包括食物包裝、果皮和膠樽，平均每人每次郊遊產生每種垃圾約2件，部分人仍習慣將垃圾丟進郊野垃圾桶，以及對「低碳郊遊」認識不足。據受訪者的觀察，海岸地區、露營點和燒烤/郊遊處垃圾問題嚴重。負責調查的環團綠色力量指，未來會加強相關方面的推廣。

《香港郊野垃圾調查》自2016年起每年進行，今年於10月27日至11月18日期間在網上調查，年滿16歲過去一年內曾到訪郊野的人，成功收回251份問卷。結果發現，受訪者平均每月郊遊3次，較去年3.2次略減。

逾四成人表示今年和去年到訪郊野次數有變化，主因假日消閒習慣改變(21%)、有感郊野改變(10%)和北上遊玩留港時間改變(8%)。

市民到訪郊野時的觀察，最多人認為海岸地區(泳灘除外)垃圾問題嚴重/非常嚴重(55%)，而普遍認同指定露營地點(44%)及燒烤/郊遊地點(43%)的垃圾問題嚴重/非常嚴重。

受訪者坦言，郊遊時亦會製造垃圾，當中以食物包裝比例最多(63%、平均1.7件)，其次為果皮(57%、2.1件)和膠樽(51%、平均有2.5件)。有三、四成人會將垃圾帶離郊野，但仍有一定比例人會將垃圾丟進郊野垃圾箱或回收箱︰食物包裝袋有43%、膠樽有29%，另各有1至2%隨地棄置；另有35%人會將果皮棄丟入郊野垃圾，4%更隨地棄置。綠色力量指，食物包裝可能沾有食物殘渣或留有氣味，會吸引野生動物；並建議市民自備水樽、餐盒或可重用餐具，準確估算食物分量，從源頭減少郊遊垃圾。

調查亦了解市民對「低碳郊遊」的認識，高達88%市民從未計算自己的郊遊碳排放。但對減少郊遊碳排放措施均持正面態度，如84%人表示願意優先選乘公共交通工具前往郊遊地點。

綠色力量在港燈支持下舉辦「世界清潔日在香港」，並推出「低碳郊遊五招」，包括「拒絕即棄 唔麻煩」、「野餐少肉 好輕盈」等。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港人每月郊遊3次-逾三成無帶走垃圾-55-認為海岸地區最嚴重/630045?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral