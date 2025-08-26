天文台料低壓區本週中入南海
港人法國登山意外墮坡危殆 專機返港需210萬 入境處接求助 妻：暫無需新捐款 ｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名港人在法國東部登山時，因被失足山客撞倒而從山坡滾下，頭部受重創及出血，現時情況危殆，急需接載返港接受治療。其妻子在網上發帖稱，醫療援助機構International SOS的醫療專機報價高達27萬美金，他們一家人的流動資金難以應付，曾一度呼籲有心人伸出援手，協助他們將丈夫帶回香港。不過她今天（26日）傍晚出帖，稱已與一間緊急醫療服務公司籌劃相關安排，暫時無需要新捐款。
港人Mandy在社交媒體發帖表示，丈夫Sunny前日（24日）在接近瑞士邊境的法國霞慕尼（Chamonix）出意外，在山徑上因旁人失足而被撞倒及滾下山坡。Sunny頭部受嚴重創傷和出血，目前情況危殆。
她表示，當地醫生表明不會為Sunny進行手術，但香港瑪麗醫院一名腦神經外科醫生審視其情況後，認為若在港接受治療仍有生存機會。他們現時急需安排醫療運輸將Sunny送回港，但保險公司安排相關流程非常緩慢，丈夫的情況分秒必爭，無法再等，他們向醫療援助機構International SOS查詢，其醫療專機報價高達270,000美元（約210.6萬港元），並且要一筆過付款。
她原先指一家的流動資金難以應對，一度緊急呼籲各界伸出援手，協助他們把Sunny帶回香港，讓醫生為他提供治療。她今日傍晚（26日）發帖更新情況：「感謝大家支持，已經與其中一間緊急醫療服務公司商討並籌劃中，暫時無需要新捐款，再次非常感謝」。
入境處晚上回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐里昂總領事館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。
處方指，身在外地的香港居民如需協助，可致電(852)1868予「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，或透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人，或發送訊息至WhatsApp求助熱線或微信求助熱線，以及提交網上求助表格求助。
其他人也在看
日本冤案商人生前未能昭雪 警方控方赴墓園鞠躬道歉 家屬：永遠不會原諒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方及控方高層昨日（ 25 日）在橫濱前往一名已故商人的墓前鞠躬及獻花，為過去的錯誤拘捕和起訴致歉。商人相嶋静夫（Shizuo Aishima）於 2020 年與其他高層因涉嫌非法出口可軍事用途的工業設備而被捕，最終卻被證明指控並無依據。相嶋在還押期間確診胃癌，最終於 2021 年 2 月病逝，未能親身洗脫冤屈。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
全球首次發現 橙色護士鯊驚現加勒比海
遠看像條錦鯉，近看才發現是條鯊魚。哥斯達黎加 Tortuguero 國家公園附近的加勒比海，一位釣魚友去年釣獲一條橙色的護士鯊，大感驚奇。這種顏色的鯊魚至今就只有這一條，過往從沒記錄過。科學家相信，奇特的橙色是源於一種名為黃變症（xanthism）的罕見皮膚變異；當深色素缺失，黃色或橙色就會突出。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
謝霆鋒帶18歲兒子杜拜玩車！Lucas背影、走路姿勢全複製爸爸，穿賽車服帥翻
8月24日，有網友在杜拜巧遇謝霆鋒與18歲長子Lucas（謝振軒）。父子倆一同現身街頭，身穿黑衣配墨鏡，連手插口袋走路的姿勢都如出一轍，被網友笑稱根本像「兄弟檔」。姊妹淘 ・ 14 小時前
42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過
憑《那些年，我們一起追的女孩》於亞洲爆紅的陳妍希， 2025 年 2 月宣佈與陳曉結束 8 年婚姻，但陳曉竟於半年後傳出再婚，引起全網熱烈討論！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
張文慈爆從小被欺凌做暑期工被下藥迷姦 傷痕纍纍仍沒放棄：將傷害說出來就似將傷口脫落
曾於1996年參加亞洲小姐入行的張文慈（Pinky）近日上汪曼玲的YouTube節目《快拍.曼鏡頭》受訪，透露曾遭亞視雪藏，又指以前走性感路線是因為缺乏安全感。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
消委會薯片薯條｜9成樣本含致癌物質？7款薯片薯條安全名單！蔬菜零食比蝦條致癌物質更高
薯片薯條等零食是不少人的心頭好，但消委會指出食薯片薯條有致癌機會，原因是這類經高溫煎炸烹調的零食大多含有可能令人類致癌的丙烯酰胺！消委會於第526期《選擇》月刊中，測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等不同材料製造的香脆零食樣本，除1款蔬菜脆片及6款蝦片外，所有樣本均含有可致癌物質丙烯酰胺（acrylamide），當中以預先包裝薯片、薯條丙烯酰胺平均含量最高。Yahoo Food ・ 18 小時前
TVB新劇《巨塔之后》播出日期釋出 女主角最初由張可頤變陣宣萱頂上
TVB與內地平台優酷合作開拍嘅醫療版《新聞女王》新劇《巨塔之后》將於8月27日中午12點於優酷率先上架，翡翠台播出時間則仍未釋出。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
向太陳嵐主動加向華強前妻丁佩贍養費20倍 霸氣承諾「養她們一輩子」
向太陳嵐近年不時喺小紅書分享人生經歷，早前一條提及婚姻嘅片中，向太提到因為向華強前妻丁佩一個舉動，令佢決定自掏腰包代向生俾贍養費，仲加碼20倍！Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
小貓誤闖老虎園 被咬死影片瘋傳 中國青海省動物園：飼養員曾干預誘離｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】 位於中國青海省的西寧青藏高原野生動物園，周一（25 日）時有遊客發現，一隻貓咪誤入虎園後被老虎咬死，相關影片在網上瘋傳，不少網民表示不忍，同時呼籲園方應加強管理。事件引發關注，園方今日回應指，涉事貓咪為流浪貓，非遊客攜帶，飼養員曾多次干預嘗試引導誘離老虎，目前貓屍已做無害處理。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
蔡依林引爆大陸網友晚上9:30睡覺！看她學生妹穿搭＋Hello Kitty立體黑包，感嘆根本青春無極限
近日蔡依林又在IG限時動態連發多張私下工作照，不只「工作造型」甜出新境界，手上的黑Kitty貓造型後背包更成為全場焦點。網友大嘆：除了愛睡覺，蔡依林還很有童心喜歡小孩的東西！看著44歲的她，一身制服風穿搭、搭配雙髮夾與自然笑容，完全就是新生代女團成員即視感，根本看...styletc ・ 14 小時前
樂悠咭周四起一連兩周消費滿100元 可享8元現金回贈
【Now新聞台】八達通公司舉辦第二屆樂悠節，周四起一連兩周向長者派發828萬元回贈。 樂悠咭現有250萬人持有，他們在樂悠節在指定商戶實體店，以樂悠咭單筆消費滿100元，可享有8元現金回贈，每張咭最多回贈800元，派完即止。參與商戶由去年60個倍增至今年120個，涵蓋餐飲、零售、生活百貨及電器等。八達通公司期望透過活動帶動長者外出，促進銀髮經濟。#要聞now.com 新聞 ・ 8 小時前
佘詩曼「七魔女」閨密團「拋夫棄子」外遊 文頌嫻連續兩年缺席惹網民猜疑
由佘詩曼、湯盈盈、文頌嫻、梁靖琪、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」藝人閨密團，多年來姊妹情深，就算各有各忙，仍不時會開心聚會，互相祝賀慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
崔加寶因黃秋生一句發現細仔讀寫障礙 克服學習困難成國際模特兒
崔加寶憶述Dave讀幼稚園時教佢寫字，試過叫個仔寫「檢查」2個字，Dave寫得出，但係望住個字就唔識讀。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
愛·回家 ｜女神葉蒨文演Candy九年被指已離開劇組 不捨得角色 ： 總要畢業嘅
TVB節目《女神配對計劃》現正熱播，女神葉蒨文（Sophie）飾演的Candy久未於《愛·回家之開心速遞》露面Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
828 樂悠節拎最多 $800 回贈，事先登記八達通唔會蝕底！（附優惠商戶列表）
第二屆樂悠節將在後日 2025 年 8 月 28 日一連兩星期開始，這場由八達通主辦的銀髮經濟盛事，今年規模更大、優惠更多！已經領取樂悠咭的您，或是提提家中已有樂悠咭持有人，記得做以下這一個重要步驟，才可以享受一眾優惠以及領取最多 HK$800 現金回贈！Yahoo Tech HK ・ 9 小時前
吳岱融移居大馬過半退休生活 近況曝光外貌與湯鎮業激似樣
「新加坡第一帥哥 」吳岱融喺1987年加入TVB，憑 《 絕代雙驕 》中飾演花無缺爆紅，成為當家小生；不過佢喺90年代初因私自到ATV宣傳個人唱片專輯，而遭到TVB先雪藏後解約。喺10年前左右，佢先返TVB拍劇，越來越型嘅佢憑《巨輪II》奸角「鷲哥」高天鷲再度為人認識，佢係拍攝TVB《家族榮耀之繼承者》及Netflix劇《太陽星辰》後減產，移居大馬居住5千呎豪宅過半退休生活，真係好寫意呀！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
渣馬2026｜9月8日報名 路線依舊未移師啟德 擬設儀器檢查防「代跑」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】渣打香港馬拉松2026將於明年1月18日舉行，公眾人士可由9月8日早上10時起進入大會網站報名，名額維持7.4萬個。今年賽事一如以往分為馬拉松、半馬拉松、10公里賽事及輪椅賽項目。渣馬今年新增新賽事「躍動少年跑」，讓10至15歲青少年體驗城跑滋味，賽事將於1月17日舉行。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
屯門謀殺案拘 13 人｜滙豐遭證監會罰 420 萬｜向太豪氣加贍養費 20 倍｜8 月 26 日・Yahoo 晚報
晚安！今日係 8 月 26 日，星期二。天文台預測明日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區或有狂風雷暴，氣溫介乎 28 至 34 度，日間部分時間酷熱，最高紫外線指數約 11，屬極高水平，市民外出要注意防曬及多補水。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
陳百祥譚詠麟去年傳不和突分享影片力證兄弟情：流言是娛樂圈的調味料
譚詠麟（阿倫）與陳百祥（阿叻）認識多年，一向都係好兄弟，但去年有傳因為阿叻脫離香港明星足球隊，另組精裝明星足球隊而鬧不和Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
懶理魏如萱奪愛風波 「正宮」比堅尼晒青春肉體
【on.cc東網專訊】金曲歌后魏如萱上月尾認愛小21歲的網紅男友Ian，卻被爆出疑插足網紅若盈戀情，掀起全網熱議。雖然事件持續發酵，但主角之一的若盈心情似乎未受影響，不時透過社交網分享生活點滴的她，日前更晒出身穿比堅尼，在海邊戲水的性感美照外，其中漂浮在海中央露東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前