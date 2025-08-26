港人法國登山意外墮坡危殆 專機返港需210萬 入境處接求助 妻：暫無需新捐款 ｜Yahoo

Sunny前日（24日）在接近瑞士邊境的法國霞慕尼（Chamonix）出意外，在山徑上因旁人失足而被撞倒及滾下山坡，目前情況危殆。

【Yahoo新聞報道】一名港人在法國東部登山時，因被失足山客撞倒而從山坡滾下，頭部受重創及出血，現時情況危殆，急需接載返港接受治療。其妻子在網上發帖稱，醫療援助機構International SOS的醫療專機報價高達27萬美金，他們一家人的流動資金難以應付，曾一度呼籲有心人伸出援手，協助他們將丈夫帶回香港。不過她今天（26日）傍晚出帖，稱已與一間緊急醫療服務公司籌劃相關安排，暫時無需要新捐款。

港人Mandy在社交媒體發帖表示，丈夫Sunny前日（24日）在接近瑞士邊境的法國霞慕尼（Chamonix）出意外，在山徑上因旁人失足而被撞倒及滾下山坡。Sunny頭部受嚴重創傷和出血，目前情況危殆。

她表示，當地醫生表明不會為Sunny進行手術，但香港瑪麗醫院一名腦神經外科醫生審視其情況後，認為若在港接受治療仍有生存機會。他們現時急需安排醫療運輸將Sunny送回港，但保險公司安排相關流程非常緩慢，丈夫的情況分秒必爭，無法再等，他們向醫療援助機構International SOS查詢，其醫療專機報價高達270,000美元（約210.6萬港元），並且要一筆過付款。

她原先指一家的流動資金難以應對，一度緊急呼籲各界伸出援手，協助他們把Sunny帶回香港，讓醫生為他提供治療。她今日傍晚（26日）發帖更新情況：「感謝大家支持，已經與其中一間緊急醫療服務公司商討並籌劃中，暫時無需要新捐款，再次非常感謝」。

入境處晚上回覆《Yahoo新聞》查詢時表示，接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐里昂總領事館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

處方指，身在外地的香港居民如需協助，可致電(852)1868予「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，或透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人，或發送訊息至WhatsApp求助熱線或微信求助熱線，以及提交網上求助表格求助。