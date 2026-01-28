港人移民意向較2021 年下降 港大綜合社會調查： 77%受訪者未來兩年不移民 港人最關心經濟議題｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】港大今（28 日）發表首個「香港綜合社會調查」，收集逾四千份樣本，調查港人對社會、經濟、民生等個領域的態度和行為數據。調查結果顯示，港人移民意向相較 2021 年下降，逾七成半人表示未來兩年「非常不可能」、「不太可能」移民，香港大學人口研究總監方偉晶表示，相信結果與社會環境轉變有關。另外，在 18 至 60 歲的各年齡群組，港人最關心的議題主要環繞經濟，包括樓價高企、通脹、貧窮問題等。

（左起）團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉、郭一葦慈善基金代表郭家聲、香港大學社會科學學院院長文鳴、香港大學人口研究總監方偉晶、香港大學人口研究中心副總監樓瑋群。

調查由香港大學社會科學學院轄下的港大人口研究中心主辦，獲郭一葦慈善基金資助，並委託社會政策研究有限公司執行，收集香港居民在社會、經濟、政治、文化等領域的態度和行為數據。

調查於 2024 年 9 月至 2025 年 3月舉行，團隊根據政府統計處提供的資料，採用分層隨機抽樣方式從全港 17 區（不包括離島）抽取住址，從每戶隨機抽取一位年齡介乎 18 至 60 歲的居民進行訪談，收集 4,051 份有效樣本，再調整樣本性別、年齡、地區、教育程度、經濟狀況等分佈，以貼合香港 18 至 60 歲的整體人口結構。

有意欲移民受訪者僅 5.67%

調查結果囊括多個項目，其中一項關於港人未來兩年的移民意向，77% 以上受訪者對未來兩年移民表示「非常不可能」、「不太可能」，而選擇「可能」和「非常可能」的受訪者僅錄得 5.67%。香港大學人口研究總監方偉晶表示，另一項 2021 年 1 月至 3 月進行的移民意向調查與本次調查的訪問題目一致，兩次調查結果相比較下，近期港人移民意向有所下降。

本次調查結果相較 2021年，無論是持有外國護照、抑或沒有持外國護照的香港居民，表示沒有移民意欲的人數均有上升；而本次調查內仍表示有意欲移民的受訪者，年齡層集中在 26 歲至 45 歲間。方偉晶估計，近期港人移民意向下降與社會環境轉變有關，「其中一個可能性是兩年前有移民意向的人已經移民 ... 另外一種可能性是兩年後他們有不同考慮 ... 我認為好消息是更多人願意留下。」

港人關心議題離不開經濟

另一調查結果顯示，香港居民最關心的議題均以經濟為主。研究團隊在社交媒體抽取討論較多的議題，讓受訪者選擇最關心的三個議題後再排序，在 18 至 60 歲的各年齡群組，首三個關注議題皆為「高樓價」、「通貨膨脹」、「持續貧窮」，其他選項包括「失業」、「收入不平等」、「民主/政治權利」、「公共健康服務」等。

方偉晶表示，無論是什麼年齡層，港人關心的議題明顯環繞日常生活、經濟問題，「香港這個社會，大家都很關心同一套問題，無論怎麼選，都是選擇這些議題」。