港人聖誕假期北上 有商戶指旺丁又旺財 餐廳指港客按年增三成(黃穎芝報道)

【Now新聞台】不少港人趁聖誕假期北上，有商戶指港人消費力強，預計聖誕及元旦人流和生意都有增長。

一眾小動物就位坐著聖誕小火車，來到位於深圳福田的商場，跟大家一起歡度聖誕，這裡裝飾成一個冬日小鎮，吸引不少港人北上度假。

鄧先生：「純粹是因為香港太多人，放假不想留在香港，所以就近來到深圳玩。」

孫先生：「上年東歐度過(聖誕節)，當時都鋪排好所以就有飛，今年就有些不幸沒有飛，香港真的很逼，昨天西九都要兩個小時才能見到聖誕樹，這邊就好好多。」

除了室內裝置，商場在室外多處都擺放聖誕主題裝飾，多幾個打卡點，拍照就不用與人排隊擠擁。

有商戶指，聖誕節期間旺丁又旺財，香港客人購買力強，成為銷售額的增長主力。

眾擎深業店長金亮：「周三的過程中的話，我們的客流也達到了六千多，就是比平時的周六日還會更高一些，門店其實有很多機器人相關的周邊、一些AI手機產品，在過來看完表演的過程之後，因為來的港客裡面很多是這種親子家庭類的，他也有帶家裡的小朋友過來，所以我們店裡的整體銷售主要來自這一塊。」

有餐廳早於月初就準備好聖誕布置，認為對招攬港人生意有很大幫助。

餐廳店長劉艷紅：「整體裝飾完之後，顧客的第一反應是我要在門口拍照，第二是我們要進去拍個照，港客對比往年可能會有最少30%的增加，因為現在是港客放假的時候，放假的話，他們會過來這邊團聚，親朋好友團聚比較多，也有家庭客，所以客流量還是可以的。」

劉艷紅指，下年聖誕節會再設計新的裝飾，希望帶給顧客更多新鮮感。

