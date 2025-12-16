46歲港人自駕越線釀骨折！ 導航架亂放視線擋出大禍！

外國遊客的「自駕魔咒」：為啥總是我們中招？

說起來，這種戲碼在北海道簡直家常便飯。根據當地租車龍頭「Budget Rent A Car」新千歲機場店的佐佐木店長爆料，去年11月光是自駕事故，就有七成出在老外手上！

不是他們開車技術爛，而是那堆日文路牌像外星文一樣，特別是那個三角形的「止まれ」標誌——別以為它跟香港的八角停車牌一樣隨便讓讓就過，日本人要求你老老實實停死，

廣告 廣告

掃四週八方沒車沒人再動。泰國遊客就曾在訪談裡吐槽：「我看不懂日文，雪天還下，差點以為是裝飾畫！」 疫情後港人蜂擁北上自駕，去年底札幌大雪期事故狂飆，

部分租車行直接掛免戰牌，拒絕外國客，虧到結業的都有。想想看，開心租車去追雪景，結果變成新聞主角，這劇情轉折也太狗血了吧？

冰雪女王的隱形殺手：黑冰怎麼破？

這次事故的元兇，正是那種融雪後的「黑冰」——路面看起來乾淨溜溜，踩上去卻滑得像溜冰場。北海道警方數據顯示，12月是全年車禍高峰，外國司機佔大頭，因為很多人從熱帶來，

沒摸過雪胎。 回想2018年小樽那場暴風雪車禍，港人李耀培會長就提醒：起步別猛踩油門，刹車也輕點，保持兩秒以上車距，選四驅車加雪胎保險才安心。

今年6月北見市又有港人翻車，五人送醫；10月沖繩八人團車頭撞爛，還笑嘻嘻打卡發網，網友直呼「衰到出汁」。 自駕聽起來自由，實際上像玩俄羅斯輪盤，一不留神就全軍覆沒。

佐佐木店長建議，取車時多聽英語解說，別逞強當孤膽英雄。

紅燈下的小聰明？小心變成大麻煩

日本開車，細節決定生死。有些港人覺得「紅燈等車，換個司機解悶」超方便，但日警不買單——除非車停路邊、拉手煞車、完全靜止，否則這叫「未安全停妥換手」，

罰單飛來記1點加6000日圓（約HK$300）。 長途自駕本就累，硬要在燈號前換人，萬一綠燈亮了誰負責？多停個路肩，喝口咖啡再說，安全第一嘛。

擋風玻璃的「隱形絆腳石」：導航架別亂放

愛用手機導航的你，千萬別把架子黏在前擋上！日本《道路運輸車輛安全基準》嚴禁任何東西擋視線，大型導航架曾讓日本人吃過虧，罰9000日圓記2點。

移到中控台，確認不遮眼，這樣才不會邊開邊猜「這彎道左還是右？」。想想那些迷路後的尷尬故事，還是低調點好，別讓小配件壞了大局。

耳機音樂趴？聽著聽著就進局子

開車放首歌提神，戴耳機聽起來很chill，但日本法規說NO！音量太大蓋過喇叭聲，算「妨礙安全」，罰單伺候。 尤其雪路多變，錯過警示等於找死。

改用車載音響，或讓副駕當DJ，邊聊邊開，旅途還多點笑料，何樂而不為？

便利店速戰速決？記得熄火拔匙

路過7-11想買瓶水，兩分鐘而已，引擎留著暖車多省事？錯！日本視為「未停妥措施」，離車不熄火不拔匙，罰6000日圓記1點。

就算短暫，也得P檔拉煞，安全第一，別讓小饞嘴變成大新聞。

過勞上路，別當英雄

最後一擊，日本《道路交通法》第66條超嚴：疲勞、病痛或藥物影響還硬開，視為違法，重則吊照、3年徒刑或50萬日圓罰金（約HK$25,000）。

自駕北海道本該浪漫，別逞強當鐵人，感覺睏就找休息區眯眼，醒來繼續high。

Japhub小編有話說

呼，讀完這堆冰路驚魂記，是不是決定下次坐新幹線賞雪？自駕雖爽，但日本的「細節魔王」可不手軟。

出門前多查路標、加保險，開心玩歸來才叫真勝利！有類似糗事，趕緊留言吐槽，一起笑過當經驗。