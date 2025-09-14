港企蒸爐設計獲獎 助酒樓節能15% 升級版未擬加價：大環境唔好 幫一幫客戶︱Yahoo

同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
【Yahoo新聞報道】在全球低碳浪潮下，有本港企業研發節能蒸爐，獲得煤氣公司首屆「智創綠燃爐具設計比賽——蒸櫃篇」最佳表現大獎。該公司負責人接受《Yahoo新聞》專訪時指，升級版蒸爐搭載壓力感應與自動排水，可進一步提升專業爐具效能之餘，更支援餐飲業界轉向可持續發展，同時提升酒樓運營效率。升級版節能蒸爐可助酒樓每月減少10至15％能源費用，目前已有酒樓取用。然而該公司暫不打算為升級版加價：「依家大環境唔好，幫一幫客戶」。
「吸熱吸得好，廚房師傅就唔會咁辛苦。」
香港盈新科技環保節能爐具有限公司總經理鄭偉燊指，全球對低碳與節能的關注正急速升溫，公司一早預視低碳、節能是業界大行其道的方向，其前老闆亦從事酒樓生意，對環保有深厚熱忱。「我舊老細係個好環保的人，希望盡量喺廚房可以節能，慳啲開支，吸熱吸得好，廚房師傅就唔會咁辛苦。」這份理念促使鄭偉燊專注研發商用廚房節能設備，而設計壓力感應系統則是近一、兩年的念頭，「拎到專利先推出市場」。鄭偉燊強調，設計新款蒸爐目標是讓一眾酒樓師傅「用起嚟簡單」，產品於2024年11月正式推出市場，現有不少酒樓採用，客戶反饋效果理想之餘亦易於使用。
蒸爐頂層有指定重量才開啟 達節能效果
壓力感應技術的關鍵在於通過重量感應，自動調節最上層蒸爐開關，而整個壓力感應系統可令用家減少使用10至15％能源。鄭稱，以「旺場」的酒樓為例，每個蒸爐每月需付約9000元能源費，但改用壓力感應系統版本後，每個蒸爐每月能源費僅需約8000元。「好多時候酒樓嘅蒸爐，頂層很少會用到，因為好高，除非好繁忙有酒席，鮑片嗰啲預熱就放最頂層。但你,唔用嗰層嘅時間，火力仲全開，就會嘥咗」。鄭偉燊解釋，壓力感應系統能檢測頂層是否放置食物，若無物品，系統自動關閉進氣口，將火力降低15至20%，但不影響下層運作。當上層重量到達指定重量，上層蒸爐就自動開啟，沒東西就會關閉，「靈敏度任我set，10g都可以開到」。
「一間酒樓凌晨四點啲師傅已經返嚟，開始著爐做點心，跟住埋爐做嘢，朝早點心部一路運作，下午茶都到四點」。鄭偉燊指根據數據，酒樓一般在下午二時許便會減少使用三分之一爐具，「用氣量最多就係酒樓餐廳，所以向呢度著墨去做」。一手包辦設計、安裝、維修的鄭偉燊笑言，改良過程充滿挑戰，因蒸爐大小已定，要加入壓力感應器、摩打和防水設計並不容易。「好似要將劏房變豪宅，仲要有自己廁所、分埋廚房同睡房！」防水設計尤為棘手，「蒸爐高溫高濕，感應器要完全防水，花咗好多時間測試。」
自動排水防水垢積聚
至於蒸爐另一個新功能則為自動排水，解決蒸爐積滿水垢的問題。系統會在蒸爐關閉後三分鐘內完成排水和注水，「水膽經常放水，耐用性就會更加高，如果唔放水嘅時間，水膽大概一年就玩完，但我哋嘅自動排水系統就可以延長到四年」。鄭偉燊亦指太多水垢亦會令水受熱時間變長，變相使用更多能源，自動排水就可以避免此狀況。
該產品獲得「智創綠燃爐具設計比賽——蒸櫃篇」最佳表現大獎，鄭偉燊難掩喜悅，「花咗咁多時間、由朝做到晚去研發件嘢，自己親生仔攞到獎，你話開唔開心！」公司廠房亦在更新中，獎項成為繼續努力研發的動力。
研物聯網管理系統 為廚房節能
鄭指新版本蒸爐成本上升數千元，但他暫時並無打算加價，售價約5萬元，「希望唔加啦，我而家都計緊數」。他指「依家大環境唔好，希望出一分力，幫一幫客戶」。不過他亦笑言「我唔係聖人呀，我都要賺錢㗎！不過我哋自己廠房，咩都控制得到」。他指公司正開發物聯網廚房管理系統，「下一代產品會加入物聯網（IoT），幫酒樓管理廚房」。他希望未來產品能夠實現實時監控功能，達到節能效果，「用緊幾多燈、幾多冷氣、睇住雪櫃溫度有無改變、如果無乜客就可以睇吓啲爐有無長開，可以熄兩個，都係節能嚟」。
