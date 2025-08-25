「節拍星期五」廣東歌 Disco 掀夜場新熱潮
港元拆息接近全跌 1個月拆息跌至約2.73厘
港元拆息近乎全線向下，近3個交易日拆息普遍偏軟。 樓按相關的1個月拆息跌至2.7272厘，是近1星期以來最低，單日跌逾4個基點，連跌3個交易日。 隔夜拆息跌幅最大，單日跌逾10個基點，跌至2.663厘，創1星期新低。只有1星期拆息微升至約2.81厘。 按揭代理星之谷按揭表示，有大型銀行再度推出定息計劃，利率2.73厘，比目前封頂息率3.5厘低0.77厘。以30年還款期、每100萬元貸款額計算，每月供款額減少約418元。 分析指，有關定息計劃對息口有指標作用，但市場預期美國9月減息，港銀有條件跟隨下調最優惠利率，一旦拆息低於1.43厘或最優惠利率跌至4.48厘，則削弱有關定息計劃優勢。
