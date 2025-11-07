港冬日氣球嘉年華來襲！近20個超人氣IP角色陪你過聖誕跨年

由恒生保險冠名贊助的「Merry Balloon Hong Kong」將於11月24日至2026年1月4日期間舉行，橫跨整個聖誕及新年假期。這場盛大的IP角色慶典匯聚了近20個本地及國際人氣角色，包括加菲貓、海綿寶寶、Peppa Pig、小王子、汪汪隊立大功等,更是亞洲規模最大的同類型活動，籌備時間超過一年。





用手機捕捉虛擬氣球 走遍全城集印換禮物想以最有趣的方式探索香港?「Merry-Go-Around Town」活動讓你透過AR擴增實境技術，在全港9個熱點捕捉巨型IP角色氣球的虛擬身影。只需在現場用手機登入活動網站，跟隨指引拍攝AR照片，就能獲取電子印章。集齊所有9枚印章並回答簡單問題，最有創意的100位參加者更可贏取限定角色襟章套裝！

如果你喜歡實體收藏，大會特別與香港插畫師協會合作，推出一套16張充滿本地特色的明信片，每套售價$38。你可以走訪Airside、中環街市、圓方、西九文化區、三個天星碼頭等9個熱點收集實體印章，每集齊8個印章就能以$68換購限定襟章及吊牌套裝。





巨型充氣樂園登陸西九

日夜暢玩跳彈滑梯12月6日起，西九藝術公園大草坪將變身成「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園，設有兩大主題區域。「巨型跳彈區」以顛覆想像的「反轉波波池」為亮點，讓你感受被無數氣球環抱的夢幻體驗，還有7米高充氣滑梯和40米長的巨型波波競技賽道，絕對能滿足你的童心！

「互動打卡區」則設有7米高的巨型充氣聖誕許願樹、色彩繽紛的迷宮，以及多個人氣IP角色的大型打卡裝置。樂園特設「日夜雙場」時段，由早到晚都能體驗跳躍的樂趣，無論是大人重溫童年回憶，還是帶小朋友來放電，都是完美選擇。門票現已在Klook平台公開發售。





香港首個IP氣球巡遊

公開招募150名持球手萬眾矚目的「Merry Balloon Parade」將於12月28日(星期日)在西九文化區隆重登場，這是香港首個大型IP角色輕氣球巡遊，完全免費入場！巡遊隊伍將沿海濱由香港故宮文化博物館走到M+，帶領近20個巨型輕氣球在維港天空下翱翔。​

更令人興奮的是，大會公開招募最多150位義工擔任「持球手」，讓你有機會親身參與巡遊，帶領巨型氣球穿梭西九海濱！有興趣的朋友可於11月11日前到「Merry Balloon Hong Kong」官方Facebook專頁或Instagram了解詳情及報名。

限定周邊精品率先發售

帶走節日回憶活動推出一系列以IP角色氣球造型為設計的精美周邊商品，包括15款角色襟章($68)、6款角色氣球造型袋($65)、Merry Balloon毛巾($55)和角色長襪($88)。襟章外盒更貼心地設計成message card，可寫上祝福語送給親友，成為最窩心的節日禮物。





「Merry-Go-Around Town」 ― 「AR氣球遊香港」「及全城集印」

日期：2025年11月24日至2026年1月4日

熱點：Airside、中環街市、圓方、中環恒生總行、西九文化區（共2個熱點）及天星碼頭（中環、灣仔及尖沙咀共3個熱點）

活動詳情、條款及細則：請參閱- https:// www.merryballoonhk.com

「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

日期：2025年12月6日至2026年1月4日

時間：上午9時30分至晚上10時40分

地點：西九文化區藝術公園大草坪

門票：現已公開發售 - https://s.klook.com/merryballoonpark

「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊

日期：2025年12月28日（星期日）

時間：上午11時30分至下午4時

地點：西九文化區藝術公園，沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至M+

門票：免費入場