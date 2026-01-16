港口社區系統正式投入服務 逾2300間物流公司登記使用

【on.cc東網專訊】運輸及物流局推出的港口社區系統正式投入服務，該系統將在平台上提供貨物追蹤功能，並聯通海、陸、空運輸網絡。運輸及物流局局長陳美寶在啟用儀式上表示，已有超過2,300間物流業公司率先登記使用，平台將提升作業數據透明度。

陳美寶指出，是次政策的特色在於政府與業界的合作模式，由業界提出需求，政府主動牽頭爭取撥款，以回饋業界。她認為，此系統是良好的示範，強調政府推行政策必須貼合業界實際所需。陳補充，局方將與海關簽訂合作協議，把查驗和扣留貨物程序的通知數碼化，以提升清關效率。

廣告 廣告

此外，陳亦表示，本港未來將開拓中國中西部市場，並尋求與具有「一帶一路」戰略意義的港口合作。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】