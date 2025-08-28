「90年代娛圈女神」楊采妮現身香港凍齡示人
港場館有限長期失修 未達國際標準 智庫促博彩收益設基金發展盛事
【on.cc東網專訊】近年愈來愈多體育盛事在港舉行。有智庫今日（28日）舉辦體育盛事政策報告發布會暨研討會，並提出多項舉辦體育盛事的難處，包括場館容量有限、長期無修葺場館，與國際賽事標準有距離；體育博彩收益未有善用等。有議員認為，現時香港大球場有條件轉營，建議當局可修葺大球場並將其轉為公私營合作模式營運。
該智庫發表報告指，現時本港在發展體育盛事經濟有多項挑戰，例如場館容量有限；「M」品牌上限難以滿足高規格賽事的資金需求；臨時公眾娛樂場所牌照申請程度繁複；體育基礎設施不足以滿足綜合性體育賽事需求；又指香港未有像其他地區系統性利用博彩收益成立博彩基金，以推動體育盛事發展等。
報告建議文體旅局可設立「Young」品牌投資國際大師賽、青少年及全國聯賽，作專門資助新穎且具潛力發展為「M」品牌的賽事，資助上限為1,000萬，並可考慮引入具國際規模的大師賽，以吸引具有較高消費能力的中高年齡群體訪港，帶動旅遊；而國際青少年賽和全國職業聯賽同樣具備潛力，這些賽事能夠提升本地運動員的競技水平，促進他們成長和發展，也能有效促進酒店、零售及娛樂消費。
研究團隊又提出，港府應善用博彩收益設立體育產業發展基金，開拓體育盛事資金來源，建議政府與賽馬會協商，雙方各自從新增設的籃球博彩和現有足球博彩稅收益中，撥出小部分資金，例如總淨投注金中約2%，即約4.3億港元，成立體育產業發展基金，以支援體育盛事、專業人才培育等各方面的發展。
有議員表示，香港近年舉辦了多項國際大型體育盛事，形容體育盛事經濟是「一條好長好長嘅產業鏈」，政府需拆牆鬆綁考慮公私營合作，以體育盛事帶動盛事經濟全面發展，他又稱近年愈來愈多體育盛事在港舉行，場地短缺問題顯然出現，面對財赤情況下港府難以投入更多資金建新場館，但現時香港大球場入不敷支，有條件可轉為公私營合作方式營運，也可同時舉辦體育以外的活動，他又舉例指英國溫布頓球場，與學校合作為學生培養實習機會，相信大球場也可與更多社會機構合作，從而令產業鏈更完整。
