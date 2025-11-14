港大宿舍男廁內偷拍兩男，23歲男學生認罪判感化一年。(HKU Medicine)

一名港大生去年港大宿舍男廁內偷拍兩宿生裸體，他上月承認兩項窺淫罪，今日(14日)在東區裁判法院被判12個月感化令。主任裁判官張志偉指判罰考慮了被告認罪、願接受治療等因素，叮囑被告珍惜機會，如再犯案法庭不會姑息。

被告鍾鎮宇(23歲)，被控兩項窺淫罪，指他於去年9月22日在香港大學何善衡夫人堂6樓男廁內，分別暗中拍攝男子 X 及 Y，而所處的地方屬處於令人對保存私隱有合理期望的情況。

對男性身體部位感興趣而犯案

承認案情指，被告與兩名受害者均住在港大宿舍、互不認識。事發晚上，Y洗澡後更衣時，發現對面廁格一個用毛巾蓋著的鏤空籃子內藏有手機，其後發現被告躲在一廁格遂上前對質。其後，Y在手機內發現一段拍攝到自己及X的裸體影片，影片長約39分鐘，遂通知X，而被告調較鏡頭角度時，亦攝錄到其容貌，於是報警。被告警誡下表示，因性欲望、對男性身體部位感興趣而犯案。

案件編號：ESCC 3363/2024

