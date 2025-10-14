港大揭數百宗懷疑假學歷入讀申請｜黃仁勳親自「快遞」全球最小 AI 電腦給馬斯克｜劉俊謙蔡思韵日本結婚晒婚照｜10 月 14 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 10 月 14 日（星期二）。本港受高空反氣旋影響，今晚至明日大致天晴，明早局部地區有驟雨，市區介乎 27 至 32 度，新界再高一兩度；吹和緩偏東風。展望本週後期維持炎熱，星期日北風增強，其後兩三日風勢頗大、氣溫顯著下降。明日最高紫外線指數約 9 ，屬甚高，外出請注意防曬與補水。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】港大回應指，今年接獲數百宗非本地生疑以虛假學歷申請入讀，全部未獲取錄。校方強調對涉虛假文書「零容忍」，申請如涉偽造將不獲處理；若掌握具體證據確認欺詐或虛假陳述，必向警方舉報。港大稱會持續提升識別措施。早前中大亦指本學年堵截數百宗懷疑假學歷申請，事件引發社會關注。

【Yahoo 新聞】馬達加斯加自 9 月 25 日起爆發反政府示威，支持示威者的軍方精銳 Capsat 日前倒戈。總統拉喬利納稱多次遭暗殺威脅，已暫時離國尋求安全地點，否認「逃亡」。示威由不滿長期停電缺水升級為反政府運動，首都聚集大批民眾抗議貪腐與貧困，要求總統下台，反對派拒與其對話。

【Yahoo 新聞】澳洲航空（Qantas）早前遭駭攻， 570 萬名顧客資料外洩。私隱專員公署指，初步顯示約 2 萬名香港客戶受影響，涉及姓名、聯絡、健康資料、飛行常客號碼等。公署已按通報展開調查，並要求澳航本月內提交進一步資料；同時了解有否流入暗網及受影響人數最新情況。公署現接獲相關查詢兩宗，暫未有投訴。

【今日重點財經新聞】

【鉅亨網】英偉達宣布桌上型 AI 超級電腦 DGX Spark 正式出貨，執行長黃仁勳親自交付首批予特斯拉執行長馬斯克。DGX Spark 具備資料中心級效能，採用 GB10 Grace Blackwell 超級晶片、 ConnectX-7 網路與完整軟體堆疊，提供最高 1 PFLOP AI 運算、 128 GB 統一記憶體，可本地推論多達 2,000 億參數模型、微調至 700 億參數，並於 10 月 15 日起開放官網訂購。

【Yahoo 財經】內地發布會上， Vivo 以「全家桶生態破壁」方案，聲稱可與 iPhone、 Apple Watch、 AirPods、 Mac、 iPad 等互聯互通，包括通知流轉、健康數據同步、檔案拖放及剪貼簿共享等，宣稱「全都行」。報道指此舉被視為直擊蘋果生態黏性，或加深其在中國市場的不確定性。

【BossMind】中國商務部宣布，對韓華海洋株式會社在美 5 家相關子公司採取反制裁措施，理由是其協助、支持美方對中國海事與造船領域的 301 調查；並自即日起對美國船舶收取特別港務費。消息指韓華海洋（韓：042660）股價挫 6% ，最新市值約 33.52 萬億韓圜（報道指折合約 1,820 億港元），市場關注後續影響。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】劉俊謙與蔡思韵交往 6 年，今日於日本完成婚禮並公開婚照，感謝親友見證，表示將以踏實態度共同生活。二人因電影《幻愛》結緣，期間感情穩定，經理人公司代言感謝外界支持，盼獲祝福。

廣告 廣告

劉俊謙及蔡思韵從工作上的演出拍檔，到生命中不可或缺的伴侶，今天宣布：「我們結婚了！」

【東方日報】李亞鵬在社交平台證實與妻子海哈金喜離婚，指近期已辦妥手續，女兒隨母親生活，雙方共同承擔撫養。報道提到他近年曾陷債務風波，轉戰直播帶貨仍未完全扭轉處境；海哈金喜亦轉發聲明表示「一切都好」。

【Yahoo 娛樂圈】魏浚笙因《調教你男友》《膠戰》走紅，近期參與《膠戰 S4》及《墨魚遊戲 2 》被指表現「遊魂」。他回應指自己患有 ADHD ，理解及專注較慢，已學會與之共存，並感謝隊友支援。網民評論與其外形、節目表現亦引起熱議。