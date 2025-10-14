港大揭數百宗懷疑假學歷入讀申請 沒錄取相關學生 若證欺詐虛假陳述必報警｜Yahoo

香港大學表示，今年接獲數百宗懷疑憑虛假學歷申請入讀的非本地生個案，當中沒有個案獲得錄取通知。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】近日社會關注有非本地生懷疑以假學歷申請入讀本港大學的情況。繼香港中文大學日前表示，今年堵截數百宗懷疑假學歷申請，香港大學回覆查詢時亦指，同樣接獲數百宗懷疑憑虛假學歷申請入讀的非本地生個案。港大強調當中並沒有個案獲得錄取，並指對於掌握具體證據證明存在欺詐性虛假陳述的個案，定必向警方作出舉報。

港大：對違學術誠信零容忍

港大發言人今日（14日）回覆《Yahoo 新聞》指，今年接獲數百宗懷疑憑虛假學歷申請入讀的非本地生個案，當中並沒有相關個案獲得錄取通知。

廣告 廣告

港大強調一向嚴肅處理涉及虛假文書的個案，在處理入學申請時採取謹慎措施，如發現懷疑假學歷個案將不會考慮其申請。港大並指，申請人如被發現偽造學歷，大學將採取適當行動，對於掌握具體證據證明存在欺詐性虛假陳述的個案，校方定必向警方作出舉報，以便進一步調查及檢控。

港大表示，對學術誠信秉持最高標準，對任何違反學術誠信和不誠實的行爲持零容忍態度。校方將繼續提升並採取新識別措施，嚴格偵查涉及虛假陳述的申請個案。

中大早前表示，今個學年錄取近 900 名非本地生，在處理申請期間共堵截數百宗懷疑假學歷申請，比去年急增。事件引起外界關注，前特首、全國政協副主席梁振英亦就此發聲。他認為，學生造假影響香港在全國乃至在國際社會的聲譽和可信度，「人家會問：一家大學查出一百多個，沒有漏網之魚嗎？會不會有蒙混過關的？香港這鍋粥就這樣壞了。」