港大揭腦環境主導轉移瘤亞型 助推動研究個人化治療

【on.cc東網專訊】當癌細胞散至腦部，便會形成「腦轉移瘤」，是癌症相關死亡的主因，影響約30%晚期實體瘤患者。以往研究主要根據患者原發腫瘤的特徵理解腦轉移瘤，但香港大學李嘉誠醫學院及牙醫學院領導的跨學科研究團隊進行的一項研究就發現，腦部環境會主導轉移瘤的亞型，而腦轉移瘤的4種亞型亦各有特徵及潛在的治療靶點，或有助未來研究個人化治療方案。

研究團隊整合來自1,032個腦轉移瘤樣本的基因組、單核RNA測序等各種數據，發現4種腦轉移瘤亞型，包括神經樣亞型（BrMS1）、免疫浸潤亞型（BrMS2）、代謝亞型（BrMS3）及增殖亞型（BrMS4），每種亞型均有獨特的免疫環境、代謝程序、獨特生物特徵及潛在治療靶點。

廣告 廣告

「神經樣亞型」呈現與腦微環境相關的神經樣特徵，且對放射治療敏感；「免疫浸潤亞型」具有豐富的免疫細胞浸潤，總體生存期最長，免疫治療或能帶來更佳療效；「代謝亞型」的能量代謝通路異常活躍，反映代謝靶向治療或能有效控制此類腫瘤；「增殖亞型」特徵是高度細胞增殖，而靶向治療在治療此腫瘤具有一定潛力。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床教授、曾永馨基金教授（臨床神經科學）梁嘉傑表示，腦部的免疫抑制環境及血腦屏障，使轉移瘤的治療特別困難。今次研究顯示不同亞型的腫瘤如何與腦部神經和免疫細胞互動，為開發靶向藥物、免疫治療和放射治療的創新組合鋪路，有助尋找治療這些腫瘤的有效方案。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】