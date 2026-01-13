港大校委會本科生代表選舉煞停 教務處稱收投訴需調查 席位懸空至今兩個月｜Yahoo

港大校委會本科生代表選舉投票原定明日（14日）舉行，今日（13日）本來設諮詢大會，但教務處昨（12日）稱收到有關投訴，現正調查中，選舉暫停直至另行通知。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】繼中大學生校董選舉爆DQ風波，原定明日（14日）舉行的港大校委會本科生代表選舉投票遭煞停。校方今日（13日）本來就選舉設諮詢大會，但教務處昨（12日）突然稱收到有關投訴，現正調查中，選舉暫停直至另行通知。

《學苑》：教務昨晚發電郵通知

港大學生媒體《學苑》報道指，教務長何立仁昨晚 6 時 45 分向學生發電郵，指教務處收到有關選舉的投訴，為確保選舉公平、公正，目前正進行調查。在調查結果公布前，選舉暫停直至另行通知。選舉日程原定今日舉行諮詢大會，明日上午 10 時至周五（16 日）下午 5 時投票。

《Yahoo 新聞》正向港大查詢選舉是否已暫停，以及教務處接獲的投訴內容為何，有待回覆。

本科生代表去年11月任滿

校委會本科生代表選舉原定去年 10 月 8 日至 11 月 19 日舉行，以接替前本科生代表鄧俊彥於 11 月 19 日完結之任期。《學苑》早前報道，何立仁於原定提名截止日（10 月 28 日）發電郵指，為鼓勵更多學生參選及予有意參選者更多時間考慮，將選舉提名期延長至 12 月 29 日。由於選舉延後，校委會本科生席位出現約兩個月空缺。現在選舉一共有 4 名候選人，選舉原定明早 10 時起在網上投票，至周五下午 5 時結束，所有本科生皆可投票。