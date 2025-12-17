港大法律系學生 AI 製裸照｜私隱專員指未有受害人願提供進一步資料 今發佈學校家長指引｜Yahoo

港大法律系一名男學生被揭發使用人工智能軟件生成逾 700 張裸露色情照片，涉及 20 至 30 名女性。

【Yahoo 新聞報道】港大法律系一名男學生被揭發使用人工智能軟件生成逾 700 張裸露色情照片，涉及 20 至 30 名女性。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（17日）表示，早前已就案件展開刑事調查，惟多次呼籲後，未有受害人願意提供進一步資料，因此目前無足夠證據採取行動或進一步跟進。她呼籲受害人聯絡及向公署提供資料，屆時不排除會繼續調查及行動。

鍾麗玲表示，早前已展開刑事調查，並向相關人士取得資料，但要提出起訴需要有足夠證據，受害人的證據尤其重要。她強調若再有受害人提供證據，不排除會再次跟進個案。

廣告 廣告

私隱署關注 AI 深偽技術或被濫用 倡學校避免發布可清晰識別學生的相片｜Yahoo

建議學校定期移除內容

公署關注，AI 深偽技術越來越普及，或被人濫用於網絡欺凌、詐騙或偽造私密影像等，對個人尤其是兒童及青少年造成傷害。公署就此製作指引，並在今日發布。

公署表示，為了減低兒童及青少年的影像、影片或聲音被濫用的風險，建議學校減少發布原材料，盡量避免發布可以清晰識別個別學生的相片或影片。公署指，應限制查閱有關內容，只在內聯網、家長平台等系統分享，並定期移除不再需要的內容。學校亦應確保數據安全，並設立清晰程序應對深偽事故。

校內深偽影像性暴力較常見 部份涉性勒索

至於家長，公署建議發布子女的相片或影片前，應「停一停，諗一諗」，要確保數據安全，並與子女溝通，教育子女負責任地使用他人的個人資料。

公署指出，常見的深偽技術種類包括換臉、人臉成、語音模仿等。公署指校內常見濫用深偽造技術的類型，包括影像性暴力，在未經同意下偽造露骨影像或影片，有時牽涉性勒索，令同學的聲譽受損，並引致嚴重的精神或心理傷害。深偽技術亦會被濫用於網絡欺凌、詐騙、散播虛假信息。

鍾麗玲強調，大部分現實世界的法律同樣適用於數碼世界，使用個人資料製作深偽內容，受《私隱條例》所規管。她強調，惡意使用深偽技術可能違反《私隱條例》的規定，甚至干犯其他刑事罪行，呼籲切勿以身試法。