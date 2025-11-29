大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
港大研發迷你仿生肝癌模型為病人體外試藥 提升治療成效4至5成（楊佩詩報道）
【Now新聞台】港大醫學院成功研發迷你仿生肝癌模型為病人體外試藥，提升治療成效4至5成，目前在瑪麗醫院作臨床試驗。有病人組織建議探討政府資助機構的科研成果，獲得商業利潤後，撥出部分資助普通病人使用。
一圈圈的紅色是血管，旁邊藍色是腫瘤，港大醫學院研究團隊利用病人肝癌細胞組織，配合基質蛋白分離技術及3D打印造出「肝立方」，即是仿生肝癌腫瘤模型，複製病人的真實患病情況作「體外試藥平台」，協助精準選擇最有用的治療方案，最多提升治療成效4至5成，同時減少復發率10%至15%以上。
港大醫學院臨床醫學學院外科學系講座教授萬鈞：「免疫治療費用是高昂，差不多每名病人80至100萬元每年，整體而言，約有4至6成的病人對藥物治療是無效。很多時費用花了，效果未必凸顯出來，所以用肝立方可以第一時間試不同的組合，類似免疫治療、標靶藥物、免疫治療同不同免疫治療治療或加上不同輔助治療。」
有關項目已獲批在瑪麗醫院進行臨床試驗。除了肝立方，未來還可以用這種技術，打印出腸立方、肺立方等幫不同的癌症試藥，亦可協助新藥研發。
新藥或新技術研發涉及巨額投資，而大學科研經費部分來自政府，有病人組織認為應探討政府資助機構的醫療科研成果，普通病人如何能受惠。
病人政策連線主席林志釉：「例如透過一些技術轉移或者技術出售，版權的出售來取得一些想像得到可能是一個巨額的回報，透過這些回報，可否將這些回報投放在本地一些合乎資格的病人身上。」
他又指，政府應盡快就轉售醫療科研成果或醫療服務出海，訂立框架及政策，以推動更多科研項目落地。
