港大研究揭膽固醇藥或可治肝癌 小鼠實驗證抑腫瘤生長速度逾3成
【on.cc東網專訊】香港大學李嘉誠醫學院病理學系研究團隊今日（11日）公布一項研究，指出一款降膽固醇藥物或可同時治療肝細胞癌。團隊指出，全球有數以百萬計高血脂患者需使用降膽固醇藥物「阿托伐他汀」（atorvastatin）。而今次研究就發現，這種藥可通過阻斷癌細胞賴以生存的某種途徑，阻止肝癌細胞生長。小鼠實驗中證實，該藥能減慢腫瘤生長約33%，更能與靶向藥物、免疫治療配合，提升治療效果，未來有望「舊藥新用」，為脂肪性肝病的相關肝癌患者新的治療方案。
肝癌是全球死亡率最高的癌症之一，且多數患者確診時已為晚期，無法進行手術。而目前臨床治療採用的靶向藥物和免疫療法效果亦有限，對於晚期肝癌患者，尤其是因高脂飲食引發的脂肪性肝病（MASLD，前稱NAFLD）的患者而言，治療選擇更是匱乏。
領導研究的醫學院臨床醫學學院病理學系教授黃澤蕾指出，肝癌細胞擅長利用多種逃生機制維持生存，而今次研究就發現，腫瘤細胞依賴「甲羥戊酸」途徑，來規避程序性細胞死亡，而透過使用該款膽固醇藥，能有效針對肝癌細胞的防禦機制，有望革新臨床治療策略，改善晚期肝癌患者的生存期與預後狀況。
