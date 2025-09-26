港大經管學院據報進軍歐洲 斥逾3億買巴塞隆拿大樓

據報港大經管學院斥3億買入巴塞隆拿大樓，被形容為港大首個歐洲校園。(資料圖片)

香港大學據報首次擴展版圖至歐洲，其經濟及工商管理學院擬動用逾3.1億港元購入位於西班牙巴塞隆拿「22@科技區」一幢新建大樓，預料首學年收入逾千萬港元。

圖為坐落西班牙巴塞隆拿「22@科技區」的新建大樓，暫名為「LL28」。(LL28網圖)

學院 自負盈虧 料首年收入逾3億

據《明報》報道，此項名為「HKU Europe」的項目，由港大經管學院自資推進，未來亦將以院方自負盈虧的模式營運。學院代表近期已向港大校務委員會匯報此新項目。對於相關查詢，港大經管學院回覆表示，會於適當時機透過官方渠道公布，亦未有回答是否作教學用途等問題，重申將適時公布。

報道提到，港大經管學院為此項目預留了約3.13億港元作為購置大樓的預算，並另備約900萬港元作為初期營運資金，總投資額約為3.22億港元。據院方估算，項目運作首年收入可超過3億港元，據悉大部分收入來源為捐款，另有超過30萬港元預計來自港大學生遊學團的活動。

當地傳媒：港大首個歐洲校園

負責此項交易的鴻鵠律師事務所近期在官方網站上公告，已就香港大學收購位於巴塞隆納「22@科技區」的新建大樓提供法律諮詢。該大樓總建築面積超過8,450平方米，可出租面積達4,830平方米，並擁有1,900平方米的戶外空間及停車場。公告指出，此次交易標誌著「港大首次進入歐洲」，該物業將成為港大的「首個歐洲中心」，符合其「國際擴張策略」。此消息亦獲當地傳媒報道，並將其形容為港大在巴塞隆拿設立「首個歐洲校園」。

報道又提到，港大計劃購入的大樓暫命名為「LL28」，坐落於巴塞隆拿「22@科技區」。據該物業網站介紹，大樓連同停車場及天台共高九層，其中三樓約一半面積規劃為戶外綠化空間。大樓設計適合單一租戶或多個租戶作為總部使用，並配備了再生能源系統等現代化設施。報道指出，巴塞隆拿投資辦公室曾協助推動此教育項目，雙方早於今年3月已開始初步洽談。

