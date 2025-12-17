宏福苑五級火｜情緒支援熱線
港大論文引AI生成虛構文獻 葉兆輝卸任社科院副院長
香港大學就刊登於《China Population and Development Studies》期刊的論文《Forty years of fertility transition in Hong Kong》，涉嫌引用不當文獻的指控完成調查，港大確認部分引文為人工智能生成的虛構文獻，參與研究的博士生未作申明。該論文通訊作者為社會科學學院葉兆輝教授。港大表示已採取紀律處分及相應措施，包括葉兆輝已卸任學院副院長及研究事務相關職務，而該作者已向期刊申請撤稿；涉事博士生亦須按既定紀律程序處理。
港大強調將加強培訓所有研究人員，涵蓋人工智能應用規範，並推行強制性培訓及考核，以維護學術誠信，重申大學對研究水平和操守秉持最高標準，所有研究人員必須確保研究質量達至國際水平，並將繼續以嚴謹要求維護學術卓越及公眾信任。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港大論文引ai生成虛構文獻-葉兆輝卸任社科院副院長/629059?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
