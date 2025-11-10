HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
港大論文爆「AI 幻覺」爭議 涉引虛假文獻 葉兆輝稱博士生未檢查 港大：展開核查｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】香港大學學術論文爆「AI 幻覺」及引用虛假文獻爭議。論文由該校博士生白逸銘任第一作者、港大社會科學學院副院長葉兆輝任通訊作者，涉嫌引用虛構文獻，並於學術期刊發表，引起外界廣泛關注，質疑有違學術誠信。港大表示，高度重視相關指控，已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。
涉事論文題為《Forty years of fertility transition in Hong Kong》，刊登於德國出版社 Springer Nature 出版的學術期刊《當代中國人口與發展》（China Population and Development Studies）的 9 月號。署名作者包括港大社會工作及社會行政學系博士生白逸銘、港大社會科學學院副院長（知識交流及發展）葉兆輝、港大統計與精算學系副系主任屈錦培、政府統計處研究員等 6 人。
日前 Threads 上有網民揭發，文章存在大量「AI 幻覺」，論文所引用的許多文獻均不存在，「絕大部分的 references 都係老作而唔存在」。事件引起外界質疑涉事論文作者的誠信及應用 AI 的方式。
逾20連結文章不存在
《Yahoo 新聞》翻查涉事論文，檢視其引用的文獻，發現附有 Google Scholar 連結的文章當中，有 22 篇顯示搜尋不到相關文章。此外，附有數位物件識別符 DOI 連結的文章，有 5 篇顯示沒有相關結果。其中一篇文獻 《The effects of delayed marriage on fertility in Hong Kong》 更顯示作者為葉兆輝，然而 Google Scholar 搜尋不到相關文章。
葉兆輝：學生未有檢查
《Yahoo 新聞》致電葉兆輝及透過訊息查詢，惟未獲得回覆。葉兆輝回覆《香港 01 》時表示，其學生利用 AI 協助整理引用資料時，未有檢查內容。他承認作為通訊作者亦有責任，對事件表示歉意，惟強調論文已通過兩次審查，內容並非捏造，事件無關學術誠信問題。
港大表示，在科研中使用人工智能有嚴格規範及指引，對相關指控高度重視，已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。
期刊：不影響完整性
Springer Nature 發聲明稱，作者已報告參考文獻列表及內文存在一些「不匹配和不准確之處」，因作者投稿前疏忽所致，編輯認為不影響文章的核心結論、實證資料的有效性或理論架構的完整性。
葉兆輝回覆《香港 01 》時稱已向期刊出版社報告事件，未來數日將上載正確版本論文。
