鳳凰｜天文台 12:20 分發一號風球
港大論文爆 AI 幻覺涉引虛假文獻｜金融 KOL 無牌意見判囚 6 週｜張頴康宣布離巢 TVB｜11 月 10 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 10 日（星期一）。本港今晚漸轉多雲，明早稍涼，市區最低約 21 度，新界再低一兩度；日間短暫陽光，最高約 25 度，明晚有一兩陣微雨，北風和緩至清勁，離岸間中強風，高地達烈風程度，海有湧浪。展望周三風勢頗大、周四清晨約 20 度，本週後期部分時間有陽光。明日最高紫外線指數約 5，屬中等；熱帶氣旋「鳳凰」今明兩日橫過南海東北部後移向台灣一帶，配合東北季候風，廣東沿岸未來一兩日風勢頗大、海有湧浪。
【今日重點新聞】
港大論文爆「AI 幻覺」爭議 涉引虛假文獻 葉兆輝稱博士生未檢查 港大：展開核查｜Yahoo
【Yahoo 新聞】港大博士生白逸銘為第一作者、社科院副院長葉兆輝為通訊作者的一篇論文《Forty years of fertility transition in Hong Kong》，刊於《當代中國人口與發展》 9 月號，被指引用大量不存在文獻；《Yahoo 新聞》翻查稱附有 Google Scholar 的文獻中有 22 篇搜尋不到、另有 5 篇附 DOI 亦無結果，且有一篇顯示作者為葉兆輝但同樣找不到。葉兆輝向《香港 01 》回應指學生用 AI 整理引文而未檢查，自己作為通訊作者亦有責任，已向期刊報告，強調論文兩度審查、內容非捏造、與學術誠信無關。港大表示高度重視，按程序核查；期刊出版社則稱問題屬投稿前疏忽，未影響核心結論及資料有效性。
BBC地震｜特朗普演說遭拼剪 引誤會鼓勵騷亂 總裁與新聞總監雙雙辭職｜Yahoo
【Yahoo 新聞】《廣角鏡》節目被揭把特朗普於 2021 年 1 月 6 日兩段相隔近 1 小時的講話剪接為一體，引發誤解其鼓勵騷亂。總裁 Tim Davie 與新聞部門主管 Deborah Turness 宣布請辭；Davie 指作為總裁要承擔最終責任；Turness 則稱事件確有錯誤，但否認 BBC 存在「嚴重且系統性」偏見。文化大臣指可信新聞對民主至關重要。報道並提到 BBC 牌照費預計明年增至 180 英鎊（ 1,840 港元 ）以上、訂閱單位減至 2,390 萬，並將就 2027 年《皇家憲章》期滿展開討論。
何文田站 A 出口改標示捱批 朗賢峯標示取代愛民邨 田北辰斥港鐵零政治智慧：離晒大譜｜Yahoo
【Yahoo 新聞】隨何文田站上蓋屋苑「朗賢峯」落成，港鐵把大堂 A 出口標示由「愛民邨／何文田邨」改為「朗賢峯」，引發市民不便及適應問題。立法會議員田北辰批評做法「零政治智慧」，主張在原名後加屋苑名稱而非取代；又指愛民邨歷史悠久、居民依賴相關出口。資料顯示 A4 出口連接朗賢峯，A2 至何文田邨步程約 7 分鐘、A3 至愛民邨約 6 分鐘。《Yahoo 新聞》已向港鐵查詢，仍待回覆。
【今日重點財經新聞】
【Fortune Insight】國家安全部發文稱，某國企員工長期訪問境外反華網站、觀看並下載傳播涉華政治謠言視頻，已被依法逮捕；並指部分「翻牆」軟件受境外勢力控制，可能暗植木馬竊取資料，提醒網民依法上網、嚴守底線。文章舉例稱，有涉密單位人員因誤裝相關軟件導致設備被遠程控制、大量涉密資料外洩，並被追究刑責。
【Fortune Insight】東區裁判法院裁定周柏賢於 2021 年 4 月至 5 月在 Telegram 群組提供投資意見屬無牌經營，判監 6 週並支付證監會調查費。案情指其以「Futu大股東」管理付費群組，發表證券評論、目標價及回覆付費訂戶，月費 200 美元（約 1,560 港元），共收約 4.36 萬港元。證監會指將繼續打擊違規「金融網紅」。按《證券及期貨條例》，未領牌從事受規管活動可面臨最高 500 萬元罰款及 7 年監禁（公訴程序）。
【Yahoo 地產】大東山芒草季帶動人潮，但山上的爛頭營屋仔因歷史多次轉手致業權複雜，昔日出租資訊網站已消失，多數單位不再出租；即使有機會入手，修復成本與時間高昂，中大協助修復一間宿舍亦歷時 3 年，需直升機運送物料，且涉及郊野公園規劃限制。加上旺季遊人帶來滋擾，營運民宿風險與回報不成比例，被形容為「季節性財路」難成長線投資。
【今日重點娛樂新聞】
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
【Yahoo 娛樂圈】張頴康於社交平台宣布結束與 TVB 近 19 年賓主關係，感謝劉德華及林家棟的提攜，稱遵從「耷低個頭就做」的教導而成長為實幹演員；亦感激 TVB 讓觀眾認識自己，並在此結識太太麥雅緻，組成家庭。他以「江湖見」作結，展望新階段。
何超雲與未婚夫傳分手後疑再有新戀情 新歡緊抱腰部親密度遠超普通朋友
【Yahoo 娛樂圈】何超雲早前清空與未婚夫 Douglas 的合照引分手傳聞，近期於友人生日會發布合照，身旁一名首次曝光的男士緊摟其腰，親密互動惹來「新歡」猜測；此前外界曾憑打卡地點推測二人或有復合跡象，如今似已翻篇。
專訪｜容祖兒稱自己演戲業餘 慘「被唱歌耽誤」配音事業 入行26年從未想過退休
【Yahoo 娛樂圈】容祖兒與黃子華再為《優獸大都會 2》配音，自言對配音有濃厚興趣，笑稱「被唱歌耽誤的配音員」。回顧入行 26 年，表示仍熱愛舞台與合作機會，暫未想退休；亦談到與子華分開錄音的可惜與「偷師」心情，期望以作品為觀眾帶來力量。
