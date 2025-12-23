港大醫學院指本港步入冬季流感高峰 惟社區「K亞分支」免疫不足

【on.cc東網專訊】流感肆虐，9月流感季節開始至今，至少已有479宗流感重症，逾70%個案涉及甲型H3病毒。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院團隊今日(23日)公布一項研究，指市民對目前常見的H3N2病毒「K亞分支」中和抗體水平可能偏低。研究團隊對醫院病人進行分析，發現逾50%樣本對以往的病毒株有中和抗體，但對於K亞分支有中和抗體的，卻僅得18.1%，且抗體水平亦偏低。學院內科學系講座教授兼傳染病科主管孔繁毅認為，現時本港已步入冬季流感高峰，但社區對「K亞分支」的免疫水平不足，並強調接種疫苗仍可有效降低流感入院率30至70%，呼籲市民及早接種疫苗。

近期北半球流感個案急增，主要是由甲型H3N2流感K亞分支所引起。而港大研究團隊亦於本月初進行研究，發現29位感染H3N2病毒的流感病人中，逾80%涉及K亞分支。港大醫學院臨床醫學學院微生物學系系主任兼臨床教授杜啟泓表示，新出現的K亞分支較以往本港流行的J.2.2有更多基因突變，免疫逃逸能力亦更強，可說是「超級病毒」。他又指，感染H3N2病毒可引致不少嚴重併發症，但目前仍未有證據顯示K分支會引致更嚴重的病症。

有外國研究顯示，「中和抗體」愈多，感染率便愈低。港大的研究團隊上月從瑪麗醫院收集的277個病人血清樣本進行檢測，發現只得18.1%受測者樣本被測出針對K亞分支的中和抗體，而有J.2.2中和抗體的樣本，則達51.6%。同時，研究亦顯示，只得0.7%樣本被驗出對K亞分支的免疫水平較高(即中和抗體滴度達40以上)，相較之下，卻有26.7%樣本對J.2.2有高免疫水平。

孔繁毅說，有關研究數據不少是取自門診病人，相信他們的健康狀況大致可反映社區情況。他又提到，同樣流行K亞分支的英國就有研究顯示，接種今季流感疫苗，可降低兒童及青年的急症室就診或住院率最高75%；成人亦可達39%。雖社區對於K亞分支的中和抗體水平可能偏低，但孔說，接種疫苗可加強免疫系統，且提供對不同常見流感病毒的保護，能有效預防流感重症。他呼籲市民及早接種疫苗，若出現發燒或上呼吸道感染症狀，則應盡早求醫，尤其長者、幼童及長期病患者等高危人士。

