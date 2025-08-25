港大醫學院 AI 模型辨識精子受精能力 準確度達 96% 節省不孕治療時間及成本｜Yahoo

AI 模型 輔助可幫助不孕不育夫婦提升受孕率，亦助醫生為患者制定適切的治療方案，節省患者的治療成本與時間。此發明獲得 2025 年第 50 屆日內瓦國際發明展銀獎。

【Yahoo健康】不孕不育症影響全球六分一生育夫妻，港大醫學院今日（25 日）公布，首創 AI 模型識別具受精能力的精子，提升輔助生殖治療成功率，臨床試驗準確率達 96%。研究團隊表示，AI 模型能節省不孕夫妻治療的時間與成本，亦可縮短患者在醫院輪候症診的時間，料一至兩年後可投入臨床應用。

港大醫學院研發 AI 模型，分析在受精過程中成功與卵子透明帶結合的精子特徵，自動識別和評估具受精能力的精子，團隊亦證實若結合失敗的精子在體外受孕過程的成功受精率亦為 0%。

傳統分析失敗率高達 25%

不孕不育症被世界衛生組織（WHO）預測為本世紀全球第三大常見疾病，當中男性因素佔 20% 至 70%。現時最有效的治療方法為輔助生殖技術，需要採集男性的精液作檢驗，而傳統精液分析以肉眼用顯微鏡觀察精子的型態、游動，篩選合適的精子作人工受孕，惟完全依靠實驗室人員的經驗作主觀判斷，沒有固定標準，用肉眼觀察亦難以偵測精子微細形態異常。即使肉眼分析結果正常，體外受精（IVF）的失敗率達 5% 至 25% 。

港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系教授楊樹標指，AI 模型則可分析能與卵子結合的精子特徵。團隊曾分析本港 117 位不孕男性逾 40,000 張影像，證實精子結合卵子「透明帶」的能力，與人工受孕成功率有關。今次研發的 AI 模型深度學習技術分析 1,000 張精子影像，識別卵子透明帶結合精子的特徵，自動化評估及篩選高質精子，臨床試驗結果準確率達 96%。

左起：港大醫學院臨床醫學學院婦產科學系臨床副教授李幸奐、教授趙趙志昂、教授楊樹標、博士後研究員梁紫瑩。

料一至兩年內供臨床使用

現時本港公立醫院每次輔助生殖療程費用為 2 萬至 3.5 萬元，輪候需時一年，私立醫院費用高達 8 萬至 15 萬元。

副教授趙志昂形容，新 AI 模型可以提早識別患者在受精功能上有否受損，幫助醫生安排更適合治療方案，提升患者懷孕機會，節省不孕不育夫婦在嘗試體外受孕上的時間以及經濟成本，若發現患者受精功能受損，亦可以儘快為患者選擇卵胞漿內單精子注射（ICSI）。

趙志昂亦補充，病人輔助受孕週期縮短，亦可以騰出更多時間應付其他輪候的病人，若 AI 模型投入服務後，治療收費或增加，但相信會在公眾可接受範圍內。他指，未來會在多間醫院進行大型樣本臨床驗證，料一至兩年內供臨床使用。