港大首創鼻黏膜「迷你器官」平台 精準測試抗體效能 助呼吸道疫苗開發︱Yahoo

港大首創鼻黏膜「迷你器官」平台 精準測試抗體效能 助呼吸道疫苗開發

【Yahoo新聞】港大醫學院研發抗體檢測平台，利用人體的鼻黏膜細胞培養「類器官」（又稱「迷你器官」），以測試呼吸道疾病相關疫苗的有效性，令評估更精準。以早前被撤銷使用的 Omicron 抗體藥為例，平台發現其抗病毒的成效被低估。研究團體盼望未來透過新技術幫助開發應對流感病毒、呼吸道合胞病毒等疫苗。

為測試抗體藥物功效，醫學界一直依賴傳統細胞實驗。不過港大醫學院臨床醫學學院微生物學系助理教授周婕形容，傳統細胞實驗未必反映抗體在人體內的實際效果。周婕等研究人員於 2022 年建立全球首個基於鼻黏膜類器官的「新冠病毒中和抗體檢測平台」，發現新的類器官技術比傳統細胞實驗更精準。

簡單而言，類器官是利用人體細胞，在實驗室培養出「迷你器官」，例如由鼻黏膜細胞培養出的類器官，外形及功能都均與人類真實鼻黏膜相似，因此可以用模擬人體情況。由於「迷你器官」可以有不同種類細胞，醫學研究人員就可以測試藥物及疫苗，結果更加貼近人體實際效果。

根據類器官（Organoid）數據，VIR-7831 抗體藥可有效中和 Omicron 變異株。

新技術證 Omiron 有效預防重症和死亡

周婕以 Omicron 抗體藥為例，其抗病毒效果於傳統細胞測試並不顯著，因此 2022 年被 FDA 撤銷臨床使用，亦遭世界衛生組織（WHO）強烈反對。

但平台的數據發現，Omircon 抗體藥有效對抗新冠病毒的變異株，獲多個臨床數據證實可預防重症和死亡，反映傳統實驗低估抗體功效。周婕對此感到遺憾，「明明是有用的抗體藥，但患者卻不能用，不管是對藥物研發的科學家或民眾都是一個巨大的損失」。

領導研究的周婕教授（左）稱，FDA 基於細胞系檢測結果來測試抗體藥物功效是誤導性的，需要利用類器官技術準確評估。

研究發現，呼吸道類器官構建成功率高於 95%，亦可穩定培養 6 至 12 個月，維持時間優於傳統細胞。周婕補充，類器官中病毒受體數量和蛋白酶種類，都更接近人呼吸道的真實環境，因此能更精準預測抗體藥物在人體的臨床效果。

同一學系博士生萬智信和助理教授（研究）李存期望，未來可透過新技術測試應對流感病毒、呼吸道合胞病毒等疫苗，讓市民有更多疫苗選擇，提升患者治療效果。