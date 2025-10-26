本港錄首宗本地基孔肯雅熱確診
港大AI模型預測心腦血管疾病風險 助制定精準個人化治療方案
【on.cc東網專訊】港人患「三高」情況十分普遍，即高血糖、高血壓及高血脂。根據香港大學李嘉誠醫學院護理學院今日(26日)公布一項以人工智能(AI)驅動風險評估模型「P-CARDIAC」進行的大型研究中期報告，發現在逾千名本地心腦血管疾病患者的病歷進行分析後發現，合併「三高」的心腦血管病患者在10年內再次發生心腦血管事件的風險高達70%，而且不同風險因素組合對復發風險的影響各有不同。「P-CARDIAC」模型有望協助醫護人員為患者制訂更精準的個人化治療策略，從而減少復發風險，減輕本港醫療系統的壓力。
港大醫學院護理學院助理教授徐詩鈴表示， AI風險評估模型「P-CARDIAC」，透過分析高達1,300萬份來自本港醫院管理局的病人醫療記錄，並參考超過120個風險因素，以及考慮每位患者的獨特特徵和病史，能準確地預測華人患上心腦血管疾病的風險，提供個人化患病風險評分。
為驗證「P-CARDIAC」的成效，港大醫學院護理學院自去年起展開大型醫學研究HEARTWISE，與心臟科醫生、內分泌科醫生、藥劑師及護士等合作，在本港醫院招募曾出現心腦血管事件的病人參與。截至今年8月，研究共成功招募了1,248名患者。
研究利用「P-CARDIAC」評估患者10年內再發生心腦血管事件的機會率，發現若同時具有「三高」異常，10年內復發心腦血管事件的整體風險更增至72%；即使僅合併高血壓與高血脂，患者的風險同樣高達73%。這顯示不同風險組合的患者，在疾病管理上都需要有個人化的設定。
港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、內分泌及糖尿科專科醫生呂德威表示，現時醫生在制訂疾病管理策略時，評估主要依賴醫生的臨床經驗，傳統風險評估工具大多數基於國外數據，利用本地數據配合AI而制訂的精準風險評估模型，有助醫生評估及制訂治療方案，向患者傳遞風險管理訊息，包括提高對降血脂的關注。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
美婦每日服薑黃粉三年 肝臟受損白血球下降 專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。Yahoo 健康 ・ 1 天前
餓肚子睡覺真的能燃脂？營養師揭關鍵在「全天總熱量」！3招讓你吃不胖又好眠
「睡前不吃東西、讓身體餓著睡覺可以多燒脂肪」——這種說法在減重圈流傳已久，但真有這麼神嗎？姊妹淘 ・ 1 天前
豆漿減肥法無痛瘦近12磅？「黃金飲用時間」效果加倍，女明星都靠它養成完美好身材；選哪款豆漿效果比較好？
豆漿減肥法到底有多好？想在短短3個月內輕鬆瘦的話，一定要試試大熱的豆漿減肥法！豆漿不僅能提供豐富的營養，還能有效減少熱量攝取。一文看清豆漿減肥法的好處、正確的黃金飲用時間及方法，以及女明星們的成功秘訣。此外，還有挑選優質豆漿的小貼士，確保在實行豆漿減肥法的路上不會走錯一步！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【人物】英國白血病患者 生命僅剩數日保持樂觀態度 化療期間2小時8分完成半馬
一位來自英國肯特郡的男子，此前被診斷生命僅剩數日，如今在接受治療期間順利跑完一場半程馬拉松。Callum Stroud 於 2022年被診斷出患有急性淋巴性白血病。他表示，自己參加本月初在倫敦舉行的皇...運動筆記 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜本港錄首宗本地確診 一文拆解病徵、傳染、治療及預防方法︱Yahoo
【Yahoo健康】本港錄得首宗本地基孔肯雅熱個案，另外錄得 46 宗輸入個案，其中一名患者死亡。到底甚麼是基孔肯雅熱？與登革熱有何不同？其傳染方式、預防方法又是如何？《Yahoo 健康》為你一文拆解。Yahoo 健康 ・ 1 小時前
你常吃的這香料「原來有助燃脂」！醫曝研究數據：讓腰圍縮小、身體自己變好
薑不僅能驅寒暖胃，還能幫助「喚醒身體代謝力」。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，最新研究發現，薑能提升體內脂聯素濃度，讓身體代謝變得更聰明、更順暢，進而減少腰圍、降低體脂，對穩定血糖與減少慢性發炎都有幫助。姊妹淘 ・ 1 天前
本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案 八旬婦中招無外遊史
【on.cc東網專訊】本港錄得首宗基孔肯雅熱本地個案，衞生防護中心今午(26日)將公布個案詳情和政府的跟進工作。消息指，涉及一名約80歲婆婆，她近期沒有外遊，對上一次外遊已是8月底，會到附近的鳳鑽苑接送孫子。患者會到區內晨運及休息，亦會到街市買菜。on.cc 東網 ・ 1 小時前
啓明醫療(02500):Cardiovalve TTVR確證性臨床研究完成全部臨床入組
啓明醫療－Ｂ(02500.HK)宣布，近日，公司經導管介入瓣膜置換創新系統Cardiovalve歐洲確證性臨床研究順利完成全部150例經導管三尖瓣置換(TTVR)患者入組。這是Cardiovalve在三尖瓣反流治療領域的又一次重大研發進展，標誌著其在獲得CE MDR的道路上邁出了重要里程碑。TARGET確證性臨床研究是針對三尖瓣反流的患者的一項前瞻性、多中心、單臂研究，該研究在歐洲(主要於德國、意大利、西班牙)、英國及加拿大30餘家心血管中心進行，共計招募150名患者。Cardiovalve是一款自主研發、同時可用於治療二尖瓣反流和三尖瓣反流的經導管介入置換產品。董事會深信，Cardiovalve完成歐洲確證性臨床試驗全部患者入組，是其上市進程的重大里程碑，也是全球三尖瓣反流創新療法的重大進展。(ST)infocast ・ 1 天前
石藥集團(01093.HK)新藥SYH2061注射液在中國獲臨床試驗批准
石藥集團(01093.HK) 宣佈，集團自主研發的化學1類新藥SYH2061注射液（雙鏈小干擾RNA（si RNA）藥物）已獲得國家藥品監督管理局批准，可在中國開展臨床試驗。該產品是一款通過偶聯乙醯半乳糖胺(Gal NAc)實現肝臟靶向遞送的si RNA 藥物，以皮下給藥的方式靶向補體蛋白C5（C5），能有效降低C5水平。通過優化序列和化學修飾的策略，該產品可實現更持久的基因沉默效果，是國內自主研發並進入臨床試驗階段的首款超長效降低C5水平的si RNA藥物，適用於治療Ig A腎病及其他補體介導相關性疾病。(WL)infocast ・ 1 天前
石藥集團(01093.HK)SYH2061注射液獲准在中國進行臨床試驗
石藥集團(01093.HK)公布，集團自主研發的化學1類新藥SYH2061注射液(雙鏈小干擾RNA(si RNA)藥物)已獲得國家藥監局批准，可在中國開展臨床試驗。 該產品是一款通過偶聯乙醯半乳糖胺(Gal NAc)實現肝臟靶向遞送的si RNA藥物，以皮下給藥的方式靶向補體蛋白C5，能有效降低C5水平。通過優化序列和化學修飾的策略，該產品可實現更持久的基因沉默效果，是國內自主研發並進入臨床試驗階段的首款超長效降低C5水平的si RNA藥物，適用於治療Ig A腎病及其他補體介導相關性疾病。(sl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
啓明醫療(02500.HK)Cardiovalve歐洲確證性臨床完成全部入組
啓明醫療-B(02500.HK)公布，近日公司經導管介入瓣膜置換創新系統Cardiovalve歐洲確證性臨床研究順利完成全部150例經導管三尖瓣置換(TTVR)患者入組。這是Cardiovalve在三尖瓣反流治療領域的又一次重大研發進展，標誌著其在獲得CE MDR的道路上邁出了重要里程碑。 TARGET確證性臨床研究是針對三尖瓣反流的患者的一項前瞻性、多中心、單臂研究，該研究在歐洲、英國及加拿大30餘家心血管中心進行，共計招募150名患者。Cardiovalve是一款自主研發、同時可用於治療二尖瓣反流和三尖瓣反流的經導管介入置換產品。(ha/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
渾水專欄│David Webb 最後痛斥 力諫香港控煙大錯（渾水）
David Webb他最近寫了一篇網誌，批評香港政府加煙稅的政策，不但未能有效降低市民的吸煙率，反而助長了非法私煙市場，並導致政府的煙稅收入大幅減少。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 1 天前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 1 天前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
小米 REDMI K90 發佈一天即減價，頂不住壓力啦
文章來源：Qooah.com 2025年10月23日晚，小米 REDMI K90 系列正式發佈，全系售價2599元起，其中 12+512GB 版本建議零售價 3199 元(人民幣。下同)。然而僅一天後，10月24日早，小米合伙人盧偉冰便宣佈調整價格，該版本首銷月直降 300 元，降至 2899 元。 盧偉冰解釋，新品定價受上游成本壓力影響，存儲成本上漲超預期且將持續加劇。發佈後，不少用戶對版本間差價表達失望，考慮到 12+512GB 是用戶需求和呼聲最高的版本，小米選擇向用戶期待靠攏，決定調價以表誠意。 此次 REDMI K90 系列首銷活動時間為 10 月 23 日 20 點至 10 月 26 日 24 點，活動期間購機可享 2 年碎屏保、2 年電池蓋保及 365 天只換不修服務。系列各版本建議零售價與首銷月售價有所不同：12GB+256GB 建議零售價 2599 元，16GB+256GB 未提及首銷價，12GB+512GB 首銷月售價 2899 元，16GB+512GB 建議零售價 3499 元，16GB+1TB 建議零售價 3999 元。 HONOR X9d 5G 開箱評測：83Qooah.com ・ 21 小時前
泰國王太后詩麗吉病逝 享年93歲 昔被封時尚偶像 與先王一見鍾情婚姻維繫六十載｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國王室今（25日）發公告，王太后詩麗吉（Sirikit）昨日病逝，享年93歲。 詩麗吉王后晚年健康轉差，2012年曾患中風，此後鮮有公開露面。公告表示，詩麗吉自2019年9月入院，期間多次出現健康問題，至本月17日，詩麗吉因感染引發敗血症，病情持續惡化，至昨晚 9 時 21 分在朱拉隆功醫院安詳離世。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
日本男客羅馬萬神殿外墮下亡 疑突感不適失足從 7 米高牆墮下 當地近年涉多宗遊客意外︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名來自日本的 69 歲男遊客在羅馬萬神殿（Pantheon）外墮下身亡。事件發生於 10 月 24 日晚上，男子當時坐在萬神殿外圍的牆上，突然身體不適，失去平衡後從約 7 米高的外牆墮入護城壕，當場死亡。Yahoo新聞 ・ 2 小時前