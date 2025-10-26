港大AI模型預測心腦血管疾病風險 助制定精準個人化治療方案

【on.cc東網專訊】港人患「三高」情況十分普遍，即高血糖、高血壓及高血脂。根據香港大學李嘉誠醫學院護理學院今日(26日)公布一項以人工智能(AI)驅動風險評估模型「P-CARDIAC」進行的大型研究中期報告，發現在逾千名本地心腦血管疾病患者的病歷進行分析後發現，合併「三高」的心腦血管病患者在10年內再次發生心腦血管事件的風險高達70%，而且不同風險因素組合對復發風險的影響各有不同。「P-CARDIAC」模型有望協助醫護人員為患者制訂更精準的個人化治療策略，從而減少復發風險，減輕本港醫療系統的壓力。

港大醫學院護理學院助理教授徐詩鈴表示， AI風險評估模型「P-CARDIAC」，透過分析高達1,300萬份來自本港醫院管理局的病人醫療記錄，並參考超過120個風險因素，以及考慮每位患者的獨特特徵和病史，能準確地預測華人患上心腦血管疾病的風險，提供個人化患病風險評分。

為驗證「P-CARDIAC」的成效，港大醫學院護理學院自去年起展開大型醫學研究HEARTWISE，與心臟科醫生、內分泌科醫生、藥劑師及護士等合作，在本港醫院招募曾出現心腦血管事件的病人參與。截至今年8月，研究共成功招募了1,248名患者。

研究利用「P-CARDIAC」評估患者10年內再發生心腦血管事件的機會率，發現若同時具有「三高」異常，10年內復發心腦血管事件的整體風險更增至72%；即使僅合併高血壓與高血脂，患者的風險同樣高達73%。這顯示不同風險組合的患者，在疾病管理上都需要有個人化的設定。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床助理教授、內分泌及糖尿科專科醫生呂德威表示，現時醫生在制訂疾病管理策略時，評估主要依賴醫生的臨床經驗，傳統風險評估工具大多數基於國外數據，利用本地數據配合AI而制訂的精準風險評估模型，有助醫生評估及制訂治療方案，向患者傳遞風險管理訊息，包括提高對降血脂的關注。

