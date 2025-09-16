本港最新失業率維持3.7%，失業人數增6,000人。(資料圖片)

港府統計處公布6月至8月經季節性調整的失業率維持在3.7%，與5月至7月的數字相同。就業不足率則由1.4%上升至1.6%。至於最新失業人數為15.1萬人，較上期公布的14.5萬再增加約6,000人；同期就業不足人數為5.94萬人，較上期公布5.52萬人增加約4,200人。

孫玉菡表示，儘管就業情況會繼續受個別行業的經營狀況影響，但香港經濟穩定增長。(資料圖片)

失業人數增6000人 就業不足率升至1.6%

若按行業分析，同期各行業的失業率(不經季節性調整)變動不一，上升主要見於餐飲服務活動業及製造業；而下跌則主要見於建造業，以及專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動)。

廣告 廣告

就業不足率方面，上升主要見於餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業；而下跌則主要見於樓房裝飾、修葺及保養業。

至於今年6月至8月的總就業人數為368.06萬人，較上期增加約9,300人。同期的總勞動人口亦增至約1.54萬人，上升至3 83.16萬人。

孫玉菡： 港經濟增長穩定

勞工及福利局局長孫玉菡展望未來就業情況時表示，儘管就業情況會繼續受個別行業的經營狀況影響，但香港經濟穩定增長，以及政府多項增強經濟動能和提振消費的措施，將會為整體勞工需求提供支持。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/港失業率維持3.7-餐飲服務及製造業續-拖後腿-/599646?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral