港女入境伊朗後失聯逾周 據報今凌晨已報平安(更新)

該名女子在社交平台Threads連續上載多條帖文，稱自己由香港「不坐飛機前往埃及」。最新一則帖文於上周二（1月6日），稱自己身處伊朗(Threads)

伊朗自去年12月下旬出現反政府示威及暴力衝突，據報造成多處人命傷亡及長時間「斷網」。保安局日前亦發出紅色旅遊警示。社交平台指一名24歲香港女子入境伊朗後失去聯絡逾一星期，她的家人向入境處求助。據指女事主今日(17日)香港時間約凌晨12時半，已致電家人報平安。

家屬今日凌晨再發文表示，女事主於香港時間凌晨零時許，借用朋友電話致電家人報平安，並表示正身處安全地方，身邊有朋友陪伴，感謝大家幫忙。另有報道指，女事主身處伊朗的伊斯法罕，又指該處較伊朗其他城市安全，可照常外出。

疑似家屬今日凌晨發文表示，女事主已報平安。(Thread)

事主失聯多日 家人憂心求助入境處

保安局目前向伊朗發出紅色旅遊警示，呼籲港人調整行程，如非必要避免前赴當地旅遊。該名女子在社交平台Threads連續上載多條帖文，稱自己由香港「不坐飛機前往埃及」。最新一則帖文於上周二（1月6日），稱自己身處伊朗，形容「伊朗是我去過被誤會最深的國家，香港護照只能免簽21天，明天跑去passport office，延長一個月簽證」，惟及後未見更新。有自稱是女子家屬留言求助：「阿妹而家喺伊朗，已經失聯左好多日。已搵入境處幫手，想問問大家仲有咩途徑或者仲有咩野可以做到？有冇朋友識人喺BB HOSTEL？」

入境處周五（1月16日）回覆傳媒查詢時表示，接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐阿巴斯總領事館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

