天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 直言：做藝人我顏值不夠
應屆香港小姐亞軍施宇琪（Angela）擁有超強學歷，小學和初中就讀於香港頂尖名校，高中因父親工作關係搬到新加坡，於國際學校讀IB，以45/45滿分畢業，其後入讀英國劍橋大學，並以一級榮譽畢業。施宇琪入行前於一間投行任職股票期權交易員，擁有5年金融業經驗。為咗參選港姐，施宇琪減咗14KG；不過，施宇琪透露參選香港小姐後一度對前途感到迷茫；近日，佢更宣布將有一個重大改變。
施宇琪日前拍片宣布自己將轉型，向財經主播出發，表示參選香港小姐後十分迷茫，唔知道一年後應該重回金融業定係繼續藝人事業，直到一位朋友建議佢可以考慮做財經主播，並讚揚佢係「天賦型選手」，令佢萌生轉型嘅想法。施宇琪坦言覺得自己唔係做藝人嘅材料，而佢又擁有充足財經知識，足以勝任財經主播：「說實話，做藝人我顏值不夠，我有足夠的知識量。」施宇琪一直追求豐富體驗和成就感，認為主持人唔容易被AI取代，更指做交易員雖然搵到錢，但錢唔係佢優先考慮嘅元素。施宇琪亦交代自己未來會先向唔同大學申請財經新聞碩士，向目標進發，唔少網民都對施宇琪嘅決定表示支持。
近日，施宇琪出席活動時亦被媒體問到轉型問題，被問到分享影片前，TVB是否知情，施宇琪坦言TVB唔知，但有打過畀經理人商量，問佢可唔可以去TVB財經台，不過就要讀咗書先，讀完會專業啲。施宇琪又表示自己想轉型嘅原因，除咗因為擅長財經，更自覺自己於身材上唔夠好，認為自己好鍾意食嘢，但就好易肥，要Keep一個藝人瘦嘅身材，變相每日只可以食800卡路里，因而做唔到藝人嗰種瘦，而做主播就唔需要咁瘦。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 天前
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？
今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。Japhub日本集合 ・ 23 小時前
林雪爆粗回應欠債傳聞「精子都冇啦」 火星稱成龍未有聯絡｜有片
林雪日前與張繼聰、韋羅莎及火星等出席電影《金童》群星首映禮，受訪期間火星被問到早前爆成龍曾「拖糧」一事，表示成龍至今仍未有聯絡，不過仍視對方為兄弟。林雪則以唱歌及爆粗回應，於受訪尾聲時更突然激動回應被傳「欠債數百債」一事，連環爆粗回應指「精子都冇啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 1 天前
劉嘉玲大爆片場遇「麻煩」男星 突要補妝累她「冷得要死」 想借拍戲暴打對方： 我想真打
內地綜藝節目《一路繁花2》在內地經常成為熱搜話題，最新一集剛播出，59歲劉嘉玲與一眾藝人圍坐用餐，當談及一些耍大牌、不敬業的演員時Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前TVB財經主播孫雪祺批《新聞女王2》與現實有出入 劇情完全冇可能發生
34歲前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）以出眾身材被封「新聞界咪神」，又有「翻版陳瀅」之稱，2023年宣布離巢，轉戰教育界，現任大學講師兼副課程主任，低調卻充實。近日熱播劇《新聞女王2》第15集聚焦天氣報導情節，孫雪祺以「真．香港天氣主播」身份喺小紅書發文評論，大爆幕後工作實況，直言劇集內容與現實有明顯出入。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
小松菜奈曾是GD的緋聞女友，最後在25歲情歸菅田將暉，也許「平凡浪漫」是他們的甜蜜愛情哲學
小松菜奈與菅田將暉，這對日本娛樂圈的明星夫妻，自從於2021年11月突然宣布婚訊之後，一直保持低調，對外人鮮少透露婚後生活，連二人育有一名孩子的性別都未曾公開過。然而最近，菅田將暉在佐藤健的Youtube影片中提及了婚後生活，他表示自己為了小松菜奈，開始學煮飯。平日最常準備的是烤魚、味噌湯和白飯。看似簡單，卻承載著他對家庭與愛人的細心。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
21歲張員瑛練成「人間富婆」體質！花7年拼命努力的偶像，以137億韓元全數買下漢南洞別墅
張員瑛這個名字曝光率甚高，是韓國K-Pop偶像界的話題人物。而說了這麼多年，她其實今年都只是21歲，近日更有指她在漢南洞這個富豪區，以137億韓元（約695萬港幣）全數購下別墅，與Rain、金泰希成為鄰居。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
許紹雄設靈｜囡囡許惠菁承諾代為照顧家人兼振作 哽咽：遺憾唔夠時間孝順佢
人稱「Benz雄」的許紹雄上月因病離世，終年76歲。今日（17日）假大圍寶福紀念館設靈。靈堂佈置簡約，多名圈中人致送花牌悼念，包括宣萱、古天樂、鄭裕玲、黃子華、林俊傑JJ、周潤發、曾志偉及劉德華等等。靈堂內亦設有屏幕循環播放「Benz雄」演藝生涯中各個時刻的照片，包括其經典作品及得獎時刻等等。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蔡思貝曾奪視后惹負評 近年曝光率下降改開演唱會搵真銀
蔡思貝於2013年奪得香港小姐亞軍，隨即獲TVB力捧，被安排拍攝《八卦神探》、《衝線》、《純熟意外》和《味想天開》等多部劇集，2020年憑劇集《踩過界II》「癲姐」奪得視后寶座。不過，唔少觀眾覺得蔡思貝演技尚未成熟，亦多次被傳與劇中男演員如張振朗、胡鴻鈞、余德丞、徐肇平、洪永城甚至王浩信傳出緋聞，對其形象抱持負面看法，更湧到TVB高層樂易玲小紅書留言叫樂易玲唔好再搵蔡思貝拍劇。蔡思貝近年於TVB曝光率大幅下降，自2023年拍攝《飛常日誌》後就未有再拍新劇，僅客串拍攝周星馳電影《少林女足》。有傳蔡思貝疑似被TVB「雪藏」。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
北川景子找渋谷龍太救場！ 一天四雜誌封面轟炸後首爆！
11月7號這天，北川景子直接霸佔LEE、InRed、日經WOMAN、kodomoe！Japhub日本集合 ・ 1 天前
方力申SHOW UP音樂會｜方力申挑戰跳唱 公開愛女名字盼湊成「FAMILY」
《方力申SHOW UP音樂會2025澳門站》日前（15日）圓滿舉行。事隔17年再度舉行個人音樂會，方力申不僅化身跳唱歌手，更邀請了相識多年、卻從未一起唱過K的胡定欣擔任嘉賓Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
76歲「梅姨」20年對比圖完全無變！「優雅保養天才」代表，《穿Prada的惡魔2》預告保養力超強
《穿Prada的惡魔2》預告播出，電影會在2026年上映。這部相隔20年的電影，大家當然會留意戲中人物的變化：小安（Anne Hathaway）多了自信「大女主」魅力，至於「梅姨」Meryl Streep，即使是一頭白金髮，風采依然，跟20年前對比真的沒有特別的變，還是那位氣場很高的Diva Miranda！Yahoo Style HK ・ 1 天前
立法會選舉2025｜仿《無間道》天台取景 鄧炳強穿皮褸演戲：四年又四年 家鄉話宣傳有下集｜Yahoo
政府全力宣傳立法會選舉，呼籲 12 月 7 日投票。繼上周有多名高官講家鄉話號召鄉親投票，昨日再有公務員應邀拍片，用上海話、台山話、四川話呼籲。此外，保安局局長鄧炳強聯同副局長卓孝業及常任秘書長李百全亦仿照《無間道》經典天台場景拍片，呼籲選民投票。鄧炳強在片中說：「四年又四年，四年又四年，嚟緊都第八屈啦，每屆我都諗清楚㗎啦，老細」，「講咗 9 千幾次啦，仲有人話唔得閒去，呢啲藉口我聽得多」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
關詠荷61歲「溫柔氣質」從內到外散發！履行「20年之約」開粉絲見面會，腰果笑眼與亮白肌膚仙氣滿瀉
關詠荷「娥姐」自結婚後都專注在家庭，極少機會在幕前亮相。近日，她履行了「20年之約」，終於開粉絲見面會，再次與影迷們相見。關詠荷穿起白色裙裝，一走出來仙氣十足，「行路有風」，加上腰果笑眼及甜美笑容、肌膚透白明亮，氣質從內到外散發，完全不像61歲之齡，保養力超班，難怪有網民說她是「港版李英愛」，美貌與氣質並存。Yahoo Style HK ・ 1 天前
楊謹華被逼接受網上公審 直播鏡頭前哽咽自白
【on.cc東網專訊】台灣女星楊謹華主演新劇《看看你有多愛我》現正熱播，劇中她精心策劃的「女兒綁架案」竟弄假成真，女兒林思廷落入真正綁匪手中，令她只能透過視訊與女兒連線，甚至被逼接受網路公審，在直播鏡頭前哽咽自白：「我不是一個好媽媽！」掀起全劇高潮。楊謹華表示戲東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
內田有紀「日本短髮女神」原來50歲生日！肌膚緊緻發光的極簡保養法：每天以一杯「綠拿鐵」開始
年輕人也許不認識內田有紀，但你也許在一年前，看過那張紅遍網絡的日本職棒開球照。那是內田有紀在隔了29年後再次登上投手丘開球，仍是那頭招牌短髮，她仍是住在國民心中不變的女神。作為短髮女星天花板，今個月11月16日迎來50歲生日的她，保養方法卻非常簡單。Yahoo Style HK ・ 1 天前
演藝圈最甜夫妻檔！周杰倫、昆凌極光下牽手畫面太夢幻 網讚：這才是真愛樣本！
她還寫下：「牽手看一場極光，昨晚追極光成功啦，還順便收穫一些小流星，Lucky！」短短幾句就讓粉絲被閃到不行，直呼「這畫面根本偶像劇結尾」。其實兩人婚後感情始終甜蜜穩定，從世界各地的旅行合照，到彼此生日時的貼心互動，幾乎年年都被網友列為「模範夫妻代表」！周杰倫...styletc ・ 1 天前