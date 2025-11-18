港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 直言：做藝人我顏值不夠

應屆港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 認為自己唔夠靚唔夠瘦

應屆香港小姐亞軍施宇琪（Angela）擁有超強學歷，小學和初中就讀於香港頂尖名校，高中因父親工作關係搬到新加坡，於國際學校讀IB，以45/45滿分畢業，其後入讀英國劍橋大學，並以一級榮譽畢業。施宇琪入行前於一間投行任職股票期權交易員，擁有5年金融業經驗。為咗參選港姐，施宇琪減咗14KG；不過，施宇琪透露參選香港小姐後一度對前途感到迷茫；近日，佢更宣布將有一個重大改變。

施宇琪日前拍片宣布自己將轉型，向財經主播出發，表示參選香港小姐後十分迷茫，唔知道一年後應該重回金融業定係繼續藝人事業，直到一位朋友建議佢可以考慮做財經主播，並讚揚佢係「天賦型選手」，令佢萌生轉型嘅想法。施宇琪坦言覺得自己唔係做藝人嘅材料，而佢又擁有充足財經知識，足以勝任財經主播：「說實話，做藝人我顏值不夠，我有足夠的知識量。」施宇琪一直追求豐富體驗和成就感，認為主持人唔容易被AI取代，更指做交易員雖然搵到錢，但錢唔係佢優先考慮嘅元素。施宇琪亦交代自己未來會先向唔同大學申請財經新聞碩士，向目標進發，唔少網民都對施宇琪嘅決定表示支持。

廣告 廣告

近日，施宇琪出席活動時亦被媒體問到轉型問題，被問到分享影片前，TVB是否知情，施宇琪坦言TVB唔知，但有打過畀經理人商量，問佢可唔可以去TVB財經台，不過就要讀咗書先，讀完會專業啲。施宇琪又表示自己想轉型嘅原因，除咗因為擅長財經，更自覺自己於身材上唔夠好，認為自己好鍾意食嘢，但就好易肥，要Keep一個藝人瘦嘅身材，變相每日只可以食800卡路里，因而做唔到藝人嗰種瘦，而做主播就唔需要咁瘦。

《2025香港小姐競選》截圖

《2025香港小姐競選》截圖

《2025香港小姐競選》截圖

施宇琪小紅書

施宇琪小紅書

施宇琪小紅書

施宇琪小紅書

施宇琪小紅書

施宇琪小紅書

施宇琪小紅書

施宇琪小紅書

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！