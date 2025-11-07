港姐冠軍陳詠詩突公開圈外男友合照放閃 Martin樣貌背景全曝光

2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，於馬來西亞檳城拍畢外景拍攝後，被踢爆有「眼鏡男」接機，事後承認對方係圈外男友Martin，男友亦好支持佢參選。陳詠詩參選港姐前期，已將社交平台內性感泳衣照及與男友合照刪除；不過，當選冠軍後隨即被網民起底，與圈外男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。對此，陳詠詩表示冇特別留意到片段流出，認為唔係負面事情，又大方表示如果想睇多啲，可以直接畀大家睇。日前，陳詠詩突然於內地社交平台公開與男友甜蜜合照，亦係佢首次公開男友正面照，引起熱議。

陳詠詩分享與男友哥倫比亞大學畢業合照，寫道：「我和男朋友的哥大碩士畢業照，六個月前的回憶，一起畢業的那天好開心，時間過得很快，但那份幸福還在喔～」從照片中看到，陳詠詩以白色Deep V連身短裙配搭白色高跟鞋，男友則穿上白色裇衫及黑色西褲，二人著上畢業袍留影，包括與緊密攬抱和手拖手，笑容甜蜜幸福。

據悉陳詠詩男友Martin係名學霸，畢業於著名南加州大學。陳詠詩曾透露與男友係喺美國留學時嘅聯校活動上認識，覺得大家對學習和生活嘅心態相似，因而開始戀愛。陳詠詩亦表示公開戀情後，變得光明正大，冇嘢需要隱瞞，出街都唔覺得有太大壓力。

