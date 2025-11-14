港姐季軍袁文靜升呢與譚俊彥龔嘉欣同台 被力捧之際宣布做回「老本行」教書？

應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。

日前，袁文靜喺社交平台上載與譚俊彥及龔嘉欣一同出席銀行活動嘅合照，從照片中看到，袁文靜全程笑容燦爛，氣質清新，狀態大勇，引來一片好評。袁文靜更加以繁體中文撰寫貼文介紹活動內容，唔少網民大讚佢用心融入本地文化。袁文靜先後被安排拍攝中秋宣傳片及主持台慶綜藝《攻你上大學》，偶爾出現錯字卻被網民視為可愛嘅小插曲，例如，有一次誤將「包涵」打成「包含」，卻獲林盛斌（阿Bob）留言大讚，稱佢係「近年最可愛的香港小姐之一」，其互動充滿喜感。

除咗演藝工作外，袁文靜日前宣布做回「老本行」教書，佢喺社交平台以「重返教書｜每天早上7-10點 來找我吧！」為題，直言覺得演藝工作已穩定：「教書工作因為參選港姐停了很久，現在藝人工作已經穩定下來了，我最近一個月每天早上10點學日語，我發現這之前我就算早起了也沒有做甚麼事情（不夠自律），所以不如用來做回老本行教教書。」

