港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫

27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況，她日前在社交平臺發布短片，以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，自爆開工慘況。

影片中的袁文靜與平日盛裝打扮的港姐形象完全不同，只見她身穿全身黑色的衣服，黑外套黑長褲配上黑色圓頭平底鞋，頭髮雖然紮起，但仍被大風吹得凌亂不堪；而她雙眼有點浮腫，妝容脫落，面容十分疲倦，等車時更索性坐在馬路邊，慨嘆「真的站不住了」。

港姐季軍袁文靜不介意頭髮被吹亂，真情流露訴說在TVB工作的辛酸，更累到坐在路邊等車。（小紅書@袁文靜）

袁文靜在帖文寫著：「這條片完全不美，也沒有太多資訊，但是我覺得xhs（小紅書）上很少有人分享，雖然港姐已經很累了，但是挑戰似乎不會停止，當然我也不會就此低頭，人就是在經歷這樣的時刻後慢慢變得堅強的」

袁文靜在片中表示：「現在是（凌晨）3點鐘，我收工了，剛剛因為我的腿太痛了，我的眼睛都哭腫了。」原來她當天是首天來經，但在台上站了8個小時，「特別特別的痛，所以我剛剛真的忍不住了，我平常是完全不會哭的人，但是我太累了」。她稱明天原本跟朋友約好去吃飯，也累得要取消，「但我覺得我已經甚麼都做不了，唉」。在影片完結前，袁文靜更展示當天的膳食都是便利店買來的速食食品，她不禁笑說「我不瘦誰瘦」，

袁文靜表示來經首天要站足8個小時，腳痛兼太累而忍不住「哭到眼腫」。（小紅書@袁文靜）

袁文靜表示凌晨3點才收工，忍不住站在TVB外的馬路邊拍片訴苦，但表示「不會就此低頭」。（小紅書@袁文靜）