iHerb雙11優惠全網限時74折
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況，她日前在社交平臺發布短片，以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，自爆開工慘況。
影片中的袁文靜與平日盛裝打扮的港姐形象完全不同，只見她身穿全身黑色的衣服，黑外套黑長褲配上黑色圓頭平底鞋，頭髮雖然紮起，但仍被大風吹得凌亂不堪；而她雙眼有點浮腫，妝容脫落，面容十分疲倦，等車時更索性坐在馬路邊，慨嘆「真的站不住了」。
袁文靜在帖文寫著：「這條片完全不美，也沒有太多資訊，但是我覺得xhs（小紅書）上很少有人分享，雖然港姐已經很累了，但是挑戰似乎不會停止，當然我也不會就此低頭，人就是在經歷這樣的時刻後慢慢變得堅強的」
袁文靜在片中表示：「現在是（凌晨）3點鐘，我收工了，剛剛因為我的腿太痛了，我的眼睛都哭腫了。」原來她當天是首天來經，但在台上站了8個小時，「特別特別的痛，所以我剛剛真的忍不住了，我平常是完全不會哭的人，但是我太累了」。她稱明天原本跟朋友約好去吃飯，也累得要取消，「但我覺得我已經甚麼都做不了，唉」。在影片完結前，袁文靜更展示當天的膳食都是便利店買來的速食食品，她不禁笑說「我不瘦誰瘦」，
其他人也在看
坂井泉水醫院樓梯摔死內幕！ 負けないで歌詞紙改爛心魔！
坂井泉水國中跑田徑，高中打網球，松蔭短大畢業後跑新宿「第一不動產」上班。1988年被星探一把抓住，簽Stardust，用本名蒲池幸子當模特兒。Japhub日本集合 ・ 1 天前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
42歲陳妍希回春「嫩如沈佳宜」！穿短裙現身驚豔全場 高馬尾＋梨渦笑太殺
女星陳妍希近日在大陸寧波出席國際畫廊週活動，一身灰銀線條西裝搭配短裙，高馬尾俐落有型，招牌梨渦笑一亮相就成全場焦點，42歲狀態好到讓網友驚呼：「根本是《那些年》的沈佳宜！」姊妹淘 ・ 1 天前
61歲安德尊認愛宋芝齡？相距18年齡差的戀情，盤點圈中甜蜜「忘年戀」模範夫妻
現年 61 歲的安德尊與宋芝齡的戀情一直讓大家霧裡看花，最近林嘉華登上 TVB 《流行都市》接受訪問，緊密逼供之下，安德尊終於鬆口認愛宋芝齡，引起全網哄動！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「鷹眼」謝洛美維拿被華裔女導演指控性騷擾兼恐嚇
【on.cc東網專訊】飾演漫威超級英雄「鷹眼」的美國男星謝洛美維拿（Jeremy Renner）被37歲華裔女導演周依指控性騷擾與恐嚇。周依於社交網站指控謝洛美今年6月直接聯絡她，謝洛美未經同意連環傳送自己的色情照片，當她私下向他表示反感，他恐嚇會向美國移民及海東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
新聞女王2｜黃宗澤佘詩曼展開權力鬥爭 透露首度合作但唔想有下次
TVB劇集《新聞女王》於2023年播出時累積口碑與與收視叫好叫座，唔少觀眾對於《新聞女王2》相當期待。前日（5日）《新聞女王2》終於喺優酷全網搶先開播，11月10日起逢周一至周五晚上8時30分於無綫電視翡翠台播出。大部分《新聞女王》角色都照舊出現於續集，不過由馬國明飾演嘅梁景仁首集一出場已安排「領飯盒」，鄧智堅所飾演新聞總監一角亦由黃宗澤取代；黃宗澤飾演嘅古肇華（Kingston）市場管理出身，但就空降擔任新聞總監，將新聞視為營利工具，與文慧心（佘詩曼飾）對立。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
模範夫妻非一日煉成 張繼聰、謝安琪結婚 18 年的愛情保鮮術
「即使偶爾遇上滔天的巨浪／閉眼睛記起那天初相見」謝安琪（Kay）的單曲〈成婚破浪〉真誠分享與丈夫張繼聰（阿聰） […] The post 模範夫妻非一日煉成 張繼聰、謝安琪結婚 18 年的愛情保鮮術 first appeared on OLO. 這篇文章 模範夫妻非一日煉成 張繼聰、謝安琪結婚 18 年的愛情保鮮術 最早出現於 OLO。OLO Magazine ・ 23 小時前
衛詩唔肯玩交友App嘆難搵男友 擇偶開出1個條件...
【on.cc東網專訊】歌手衛詩（Jill）昨日（7日）出席《自由爵士音樂節》延展舞台音樂表演擔任嘉賓，久未出席商場騷的她笑言有點緊張：「其實每一次演出都會有啲緊張，但我覺得好開心，因為我真係可以唱Jazz，唱啲唔同類型嘅歌，感覺好好。」談到近況，Jill表示近日東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
奚夢瑤甜蜜挽何猷君逛商場！豪門夫妻真實互動曝光 網讚：根本偶像劇日常
近日，有網友在香港遇見奚夢瑤與何猷君夫妻，女方挽著老公的手臂邊走邊聊，舉止親暱自然，引發不少討論。當天奚夢瑤身穿白色毛衣搭配短裙，展現修長身材；何猷君則拎著購物袋，全程陪伴在側。兩人沒有保鑣隨行，網友形容「就像普通情侶約會」，由於奚夢瑤身高178公分、何猷君約170公分，兩人並肩而行的畫面也成為焦點。姊妹淘 ・ 1 天前
專訪｜姜濤現想食就食不介意肥 趣談緣份：你有冇經歷過愛情吖？留唔住㗎嘛！
MIRROR成員陸續帶來個唱，當中姜濤的演唱會「KEUNG TO “LAVA” LIVE 2025」就會於12月舉行。今年他曾歷墜海意外，但今次做訪問，卻非常輕鬆自在Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《新聞女王》林正峰與高海寧組CP後被消失 新一季未見蹤影 網民：佢𠵱家北上掘金
TVB重頭劇《新聞女王2》播放在即，林正峰之前在《新聞女王》中飾演王偉，戲份不少的他成為了網民討論的焦點。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JW撰文暗示已離巢TVB回復自由身 王灝兒：今次終於可以以獨立歌手身份唱歌
中菲混血歌手王灝兒（JW）近日於社交平台透露現為獨立歌手身份，在TVB效力了5年的她暗示已離巢，正式回復自由身...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
炎明熹宣布平安夜亞博開音樂會 門票下周公開發售惹粉絲期待：很久沒聽你唱歌了
現年20歲嘅「樂壇小天后」炎明熹（Gigi），出道後備受TVB力捧，不過上年疑因有意唔續約TVB而遭雪藏，工作量近乎零，直至今年約滿離巢，9月更自組公司再出發。Gigi繼出演音樂劇及開始錄製新歌之後，佢噚晚（6日）喺社交網站宣布將於12月24日平安夜喺亞博舉行個人音樂會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
佐藤健驚喜合體許光漢！台、日男神相聚嗑鍋
[NOWnews今日新聞]日本超人氣演員佐藤健上週來到台灣開見面會，吸引許多粉絲購票共襄盛舉，活動開始前有許多藝人好友送上花圈，祝福佐藤健活動順利，其中許光漢也獻上了祝福，讓粉絲在現場看到花圈直呼：「...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
《魔髮奇緣》將推真人版！傳Lisa接演樂佩
[NOWnews今日新聞]BLACKPINKLisa傳將進軍迪士尼！並且演出公主系列《魔髮奇緣》真人版電影，擔任女主角樂佩一角，引起粉絲暴動，紛紛直呼Lisa的大眼長髮形象無疑就是出演樂佩的第一選擇，...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
陳蕾新歌《天損之人》動漫取材 自認怕事：相嗌唔好口呀！
陳蕾近日推岀新歌《天損之人》由陳蕾親自作曲填詞，崔展鴻編曲與監製。新歌如同前作《伸縮自如的愛》，歌名靈感同樣源於陳蕾很喜歡的一套動漫裡的招式。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
狂賺 13 億美元後⋯任天堂確認要推更多遊戲改編電影！宮本茂親自監製
2023 年任天堂推出的《超級瑪利歐兄弟電影版》僅用 1 億美元（約 30 億新台幣）的成本就大獲成功，橫掃全球超過 13 億美元（約 390 億元新台幣）票房，讓任天堂今年正式宣布續集電影《超級瑪利歐銀河電影版》拍攝計畫，預計 2026 年上映，繼續將瑪利歐兄弟的冒險故事帶上大銀幕。而事實上，緊接著在 2027 年任天堂粉絲們還能期待另一部任天堂作品改編的電影：真人版《薩爾達傳說》，而或許是因為這麼多電影計畫，任天堂現在覺得，應該要有一個新的發行框架，以確保能將更多作品穩定放到大銀幕上。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Amazon 推出 AI 電子書翻譯服務「Kindle Translate」
Amazon 推出以 AI 驅動的電子書翻譯服務「Kindle Translate」，以幫助在Kindle 上著書籍上架的作者去擴展海外讀者群。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
「戰士奇兵」紐西蘭名導李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲
（法新社威靈頓7日電） 紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，這位毛利人名導因「戰士奇兵」（Once Were Warriors）走紅，外界向來稱他「優雅而才華洋溢」。他是一位優雅而才華洋溢的導演。」法新社 ・ 21 小時前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 1 小時前