港姐季軍袁文靜香閨曝光 2萬蚊租兩房單位嫌一房太細 爆港姐14位佳麗全部辭工備戰

今屆港姐賽果有不少出人意表之處，賽前未受太多注意嘅袁文靜，以一口唔鹹唔淡廣東話表現rap，問答環節又樂意配合黐大粒癦，有趣表現同性格深得評判欣賞，就連司儀麥美恩都大讚袁文靜有好大進步。最終袁文靜以小爆冷姿態獲得季軍，有觀眾認為袁同1994年港姐季軍李綺虹嘅感覺幾相近。

袁文靜

袁文靜

袁文靜

袁文靜

袁文靜參加決賽前接受小紅書一位探家博主訪問，仲帶主持去佢屋企拍片。袁文靜自爆現時住所月租2萬蚊左右，但佢因為參加港姐而辭職，仲話14位佳麗全部辭晒工！

袁文靜

袁文靜話所住兩房單位6百幾呎，對住內園景，雖然只係住咗半年，但已經想搬屋，因為之前係貪位置近返工。一個女仔租兩房屋，袁文靜解釋睇樓時本來想搵一房，但係發現實在太細，咩都做唔到，於是要租兩房。袁文靜又透露自己參加港姐，係因為關注過幾位前港姐嘅博主，對港姐有好印象，來港後發現自己正值港姐年齡上限嘅27歲，今年唔參加就以後都冇得玩，於是把握機會。

袁文靜屋企對住泳池，景觀唔錯

袁文靜本來喺科大任職，佢話投身教育係因為讀書時曾經俾老師話佢數學唔得，唔忿氣之下考入國際學校，結果數學成績反而好好。袁文靜因此覺得教學手法好重要，佢嘅夢想亦都係從事教育工作，尤其是係教導佢主修嘅經濟學。

袁文靜

時下女仔入廚房嘅唔多，但係袁文靜原來去過學煮四川菜，要炒黃豆學拋鑊，而家佢連劏魚劏雞都識。袁文靜話因為川菜一鍋鍋拎上嚟一大班人食，感覺好熱鬧，於是去學煮，加分！

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！