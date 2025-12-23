港姐靚媽朱千雪一家三口飛加拿大過冬超溫馨 曬與醫生老公合照放閃

2012年香港小姐季軍朱千雪自從榮升人妻及人母後減少了幕前工作，她最近與家人一同飛往加拿大過冬，並於社交平台分享溫馨快樂的生活點滴。

朱千雪忙於照顧囝囝

朱千雪於IG貼出近照，並說：

「Canadian shenanigans. 🍁🇨🇦 Recent events have taught us not to take life for granted. 🙏🕯️Everytime in Vancouver, I am reminded that my friends and family made me who I am, and they will always stand by me no matter what. ♥️ I hope they know I am grateful, I hope they know I am thinking of them, even when I forget to text them Happy Birthday or Merry Christmas year after year. 🏠💌（加拿大趣事。 🍁🇨🇦 近日發生的事情教導我們別把生活視為理所當然。 🙏🕯️每次來到溫哥華，我都會記起我的朋友和家人成就了現在的我，無論發生甚麼事，他們都會永遠支持我。 ♥️ 我希望他們知道我很感恩，我希望他們知道我一直在想念他們，即使我忘記了發他們生日快樂或聖誕快樂的訊息。）」

與醫生老公Justin甜爆合照

37歲的朱千雪去年為醫生老公Justin誕下兒子，又當上了大律師和大學講師，縱使如此，她亦決定跟TVB續約，繼續幕前工作，過着充實又多姿多采的生活。

