港姐︱大熱李尹嫣奪友誼小姐 庄靜璟谷巨大湯碗胸冠絕近幾屆

明天就是港姐決賽，14位佳麗今日（30）穿上泳裝總綵排，並由佳麗之間互選友誼小姐，最終由大熱門（1）李尹嫣先拔頭籌奪得。而另一大熱（7）施宇琪則獲抽中試戴后冠，見她狀態大勇，看來她誓要繼莊子璇於2023奪冠後，再破后冠魔咒！

一眾佳麗穿上泳裝，邊個Fit、邊個冇收身，身材無所遁形。現場所見李尹嫣已收身許多，象腿減磅，見她容光煥發，信心十足，似是坐定粒六等攞獎。（4）莫凡、（6）朱文慧、（7）施宇琪和（9）陳詠詩亦狀態滿滿，絕對成為大熱之選。當中陳詠詩儘管個子不高，但相當胸猛，但要數最好身材，必是（12）庄靜璟，竟谷出巨大湯碗胸，簡直令人抖不過氣。（14）何詠多亦是「胸」狠一族，但她現小肚腩大煞風景。

14位佳麗穿上泳裝一字排開。

（1）李尹嫣先拔頭籌奪友誼小姐。

狀態大勇！

（2）甘詠寧

（3）蔡華英

（4）莫凡

（5）曾閱遙

（6）朱文慧

（7）施宇琪

（8）岳凡荻

（9）陳詠詩

（10）文雅儀

（11）梁倩萱

（12）庄靜璟

（13）袁文靜

（14）何詠多

施宇琪試戴后冠，誓再破魔咒。

受訪時，（1）李尹嫣被佳麗們專稱為班長，她解釋：「因為我係1號，所以好多時都會叫大家排隊。（班長應該好惡？）我惡之中友善。（有冇諗過當選？）有估過，其實我哋14個佳麗都好friend，好多人都有可能當選。（你投咗邊個？）我投咗（2）甘詠寧，因為佢喺檳城個Trip好照顧我，當地天氣又熱又曬，我狀態唔係幾好，之前佢話點解你21歲，但咁成熟，我話今日我唔想成熟，你照顧我啦！」講到多數友誼小姐難有名次，她認為沒有影響：「三甲係睇當晚台上表現，友誼小姐係平時同佳麗互動。」她揚言對自己有信心。

而（6）朱文慧及（8）岳凡荻昨日狀態不足，不過朱文慧自認狀態好，連日來專心綵排，沒有想太多，反而不會緊張，問她是否有信心時？她說：「一定要有信心，我見到個個佳麗喺台上都發光發亮，個個都有機會攞獎，睇好晒14個。」岳凡荻同樣表示不緊張：「對錄影廠好熟悉，每日都嚟綵排，好似屋企咁，我對自己都好有信心。（覺得有冇嘢需要改進？）我冇咁多精力去諗，都係放鬆情唔好諗太多。」