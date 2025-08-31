港姐︱陳曉華露肩晒腿上陣 李芷晴何沛珈拋胸壓場

《2025香港小姐競選決賽》今晚於將軍澳電視城隆重舉行，一眾女星在紅地氈上巢而出，爭妍鬥麗。藝人鄧凱文以露肩裝上陣兼大晒長腿，但仍不及李芷晴的性感搶鏡，見她拋出巨乳令人眼前一亮。而何沛珈同樣出色，晚裝中間開洞，長長事業表露無遺，加上一個大露背，成功上位。

陳曉華大晒長腿。

劉佩則挑選了一件白色禮服踏上紅地氈，「肉」腿一出相當震撼。人氣高企的葉蒨文與GM情侶檔姿態結伴到場，場面溫馨有愛。麥詩晴大露背同樣出色。而前港姐陳曉華悉心打扮到場，露出香肩高衩裙下晒美腿，相當可觀。

麥詩晴大露背搶鏡。

鄧凱文相當漂亮。

葉蒨文和曾展望成為焦點。

何沛珈相當性感。

李芷晴真材實料。

無得輸。

爭妍鬥麗。

梁超怡晒胸。

樂基兒散發態。