港姐2025｜李尹嫣大熱倒灶 網民讚比三甲更靚 經理人媽媽力撐係「民選冠軍」被狠批

《2025香港小姐競選》賽果已於8月31日出爐，賽前大熱嘅21歲李尹嫣（Victoria）大熱倒灶，僅得「最上鏡小姐」及「友誼小姐」，唔少網民都覺得李尹嫣值得更高名次，甚至比三甲更靚，仲話落選三甲可能更快有拍劇機會，發展會比三甲好。參選港姐以來，任職藝人經理嘅媽媽李安妮落力為女兒谷人氣，包括搵圈中藝人好友發文力撐，又與女兒到紅磡觀音廟拜神兼供奉燈塔。對於賽果，媽媽李安妮於社交平台發文表示女兒係「民選冠軍」，其用詞被網民批情商低。

李安妮於社交平台力撐女兒及感謝網民支持，寫道：「民選冠軍，2025年香港小姐選舉昨晚正式閉幕，賽果已經公布，雖然網上有很多不忿的聲音，不管賽果如何還是尊重主辦方的決定，一切自有最好的安排，但是從昨晚到今天網上有太多的聲音支持女兒了，我還是要在此謝過，感激不盡！女兒還有很多進步的空間！感恩大家對她的愛戴！」不過網民對於李安妮嘅用詞反感，認為佢唔識講好說話，唔應該用「愛戴」形容，更指佢呢篇發文對女兒李尹嫣嘅支持度有反效果，力勸佢唔好令李尹嫣惹負評；事後，李安妮火快刪除咗該帖文。

李尹嫣則坦言對賽果未有失望，覺得「最上鏡小姐」係佢上鏡程度嘅認可、「友誼小姐」則係13位佳麗對佢嘅認同，表示自己滿意果，係心中已經係冠軍。李尹嫣喺16歲開始學唱歌，喺英國倫敦主修音樂，曾與羅敏莊亮相《致敬詞聖廬國沾作品演唱會》喺紅館演唱，並想用唱歌為主要事業，因此於參選港姐前曾參加TVB音樂選秀節目《聲秀》，不過於66強止步；佢亦透露自己細個曾學過花式溜冰、拉丁舞、爵士舞及芭蕾舞等等。

《2025香港小姐競選》截圖

《2025香港小姐競選》截圖

小紅書截圖

小紅書圖片

小紅書圖片

小紅書圖片

