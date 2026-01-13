Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

自助餐買一送一優惠｜港威酒店自助餐快閃低至$2XX 歎冰鎮海鮮/鹹蛋黃炸豬扒配蝦片/迷迭香烤澳洲西冷牛肉

港威酒店Three On Canton自助餐推出快閃限量優惠，1月13日12:00在KKday準時開搶，無論平日還是週末的自助午餐、自助晚餐都有買一送一，人均低至$251；晚餐人均$449起，性價比超高！午餐必試鹹蛋黃炸豬扒配蝦片，鹹香酥脆超夠味；晚餐更有阿拉斯加皇帝蟹腿、也帶迷迭香烤澳洲西冷牛肉，四款風味烤豬肋骨鹹甜酸辣各有驚喜；2.5小時起的充裕用餐時間，從海鮮到烤肉再到甜點，都可能慢慢細味。

按此查看港威酒店自助餐優惠

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

>>按此查看更多KKday飲食優惠<< >>按此查看更多Klook飲食優惠<<

3小時自助晚餐 盡歎海鮮與烤肉

自助晚餐準時於晚上六時半開始，足足三個半小時食到10時，輕鬆地慢慢嘆！海鮮冰鎮區率先拉開味蕾序幕，龍蝦、阿拉斯加皇帝蟹腿、雪蟹腿肉質飽滿彈牙，搭配半殼帶子、青口、翡翠螺、大蝦等鮮味，盡顯海洋珍饈的純粹！

烤肉區堪稱全場靈魂，絕對是食肉獸們不容錯過的精彩。款式超級豐富，口味更是多變，蒜香迷迭香烤澳洲西冷牛肉、美式烤西冷牛肉、香草黑胡椒烤牛柳、芥末辣根烤牛柳等，牛迷一定要試勻全部！另外也有烤豬腩肉、普羅旺斯烤豬柳、蒜香百里香烤豬柳，還有原味燒烤、蜜糖芥末、薑汁海鮮醬中式、泡菜醬韓式四款風味烤豬肋骨，搭配蜜糖烤火腿等，選擇數不完！

其他熱盤同樣亮眼，西式熱盤有松露醬焗帶子、西班牙蒜蓉蝦、炸蠔等經典菜式，黑松露蘑菇意大利麵配全隻風乾火腿芝士的即席烹飪更添儀式感，四款西式湯品暖心暖胃。最後的甜品區為盛宴畫上圓滿句點，藍莓芝士蛋糕、鮮果忌廉蛋糕、拉明頓蛋糕、檸檬泡芙袋、朱古力撻、馬卡龍等甜品各具特色！快閃限量優惠人均低至$449即可暢享這場環球珍饈，性價比奪冠！

港威酒店自助餐

【買一送一】平日自助晚餐（用餐時段：18:30 – 22:00）

優惠價 ：$898/2位 ｜ 原價:$812/位

SHOP NOW

【買二送二】週末自助晚餐（用餐時段：18:30 – 22:00）

優惠價：$1,868/4位｜ 原價：$845/位

SHOP NOW

港威酒店自助餐

港威酒店自助餐

2.5小時自助午餐 必試鹹蛋黃炸豬扒配蝦片

2.5小時自助午餐開放時間絕對夠用，由凍海鮮區開始，飽滿多肉的龍蝦鉗、大蝦、雪蟹腳，還有小龍蝦、青口、翡翠螺輪流出場，海鮮控吃得過癒！當然西式熱盤不能錯過，必試有匈牙利牛肉燉肉、鹹香濃郁，肉質軟嫩骨；烤鴨胸配橙汁皮香肉，酸甜解膩又提味；焗豬柳配蘋果杏脯更帶驚喜，豬柳的鹹香搭配果脯的清甜，層次感超豐富，其他菜式同樣吸引，包括芝士焗雞、蜜糖百里香雞胸、烤半殼帶子配松露醬更、白酒忌廉炒藍青等，每一道都能帶來不一樣的驚喜！

想不到特色熱盤同樣精彩，包括鹹蛋黃炸豬扒配蝦片、味噌燒比目魚配芥末蛋黃醬、焗鱸魚配蟹肉麵包糠、泡菜牛肉炒飯、辣椒甜椒炒豬頸肉等，極具創意和新意！甜品區選擇同樣豐富多樣，鮮果芝士蛋糕、栗子忌廉蛋糕、蘋果撻、香蕉朱古力蛋糕、焦糖蘋果蛋糕，還有布朗尼、甜薯撻、麻糬，以及小巧精緻的馬卡龍都有，是甜甜的大滿足！ 買一送一優惠後人均$251就食到這場精彩的自助餐，實在太划算！

港威酒店自助餐

【買一送一】平日自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$502/2位 ｜ 原價：$449/位

SHOP NOW

【買二送二】週末自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）

優惠價：$1,196/4位｜ 原價：$537/位

SHOP NOW

港威酒店自助餐

港威酒店Three On Canton

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道 13 港威酒店 3 樓( 地圖）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

長者自助餐優惠2026〡13間酒店自助餐優惠推介！長者優惠比買一送一價錢平／人均最平$167起／任食生蠔、龍蝦

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

香港酒店Staycation包自助餐優惠推介11間 文華44折有客房升級/$970自助午餐+無邊際泳池

放題2026│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

放題2026│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

燒肉放題2026丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題2026｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠2026│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

酒店優惠2026｜香港Staycation酒店住宿最新優惠合集（持續更新）

下午茶自助餐2026│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠2026│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

片皮鴨2026│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2026│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介2026｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？