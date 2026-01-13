自助餐買一送一優惠｜港威酒店自助餐快閃低至$2XX 歎冰鎮海鮮/鹹蛋黃炸豬扒配蝦片/迷迭香烤澳洲西冷牛肉

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
港威酒店自助餐推買一送一優惠，低至$251歎冰鎮海鮮及烤肉，詳情即睇:
港威酒店Three On Canton自助餐推出快閃限量優惠，1月13日12:00在KKday準時開搶，無論平日還是週末的自助午餐、自助晚餐都有買一送一，人均低至$251；晚餐人均$449起，性價比超高！午餐必試鹹蛋黃炸豬扒配蝦片，鹹香酥脆超夠味；晚餐更有阿拉斯加皇帝蟹腿、也帶迷迭香烤澳洲西冷牛肉，四款風味烤豬肋骨鹹甜酸辣各有驚喜；2.5小時起的充裕用餐時間，從海鮮到烤肉再到甜點，都可能慢慢細味。
3小時自助晚餐 盡歎海鮮與烤肉
自助晚餐準時於晚上六時半開始，足足三個半小時食到10時，輕鬆地慢慢嘆！海鮮冰鎮區率先拉開味蕾序幕，龍蝦、阿拉斯加皇帝蟹腿、雪蟹腿肉質飽滿彈牙，搭配半殼帶子、青口、翡翠螺、大蝦等鮮味，盡顯海洋珍饈的純粹！
烤肉區堪稱全場靈魂，絕對是食肉獸們不容錯過的精彩。款式超級豐富，口味更是多變，蒜香迷迭香烤澳洲西冷牛肉、美式烤西冷牛肉、香草黑胡椒烤牛柳、芥末辣根烤牛柳等，牛迷一定要試勻全部！另外也有烤豬腩肉、普羅旺斯烤豬柳、蒜香百里香烤豬柳，還有原味燒烤、蜜糖芥末、薑汁海鮮醬中式、泡菜醬韓式四款風味烤豬肋骨，搭配蜜糖烤火腿等，選擇數不完！
其他熱盤同樣亮眼，西式熱盤有松露醬焗帶子、西班牙蒜蓉蝦、炸蠔等經典菜式，黑松露蘑菇意大利麵配全隻風乾火腿芝士的即席烹飪更添儀式感，四款西式湯品暖心暖胃。最後的甜品區為盛宴畫上圓滿句點，藍莓芝士蛋糕、鮮果忌廉蛋糕、拉明頓蛋糕、檸檬泡芙袋、朱古力撻、馬卡龍等甜品各具特色！快閃限量優惠人均低至$449即可暢享這場環球珍饈，性價比奪冠！
【買一送一】平日自助晚餐（用餐時段：18:30 – 22:00）
優惠價 ：$898/2位 ｜
原價:$812/位
【買二送二】週末自助晚餐（用餐時段：18:30 – 22:00）
優惠價：$1,868/4位｜
原價：$845/位
2.5小時自助午餐 必試鹹蛋黃炸豬扒配蝦片
2.5小時自助午餐開放時間絕對夠用，由凍海鮮區開始，飽滿多肉的龍蝦鉗、大蝦、雪蟹腳，還有小龍蝦、青口、翡翠螺輪流出場，海鮮控吃得過癒！當然西式熱盤不能錯過，必試有匈牙利牛肉燉肉、鹹香濃郁，肉質軟嫩骨；烤鴨胸配橙汁皮香肉，酸甜解膩又提味；焗豬柳配蘋果杏脯更帶驚喜，豬柳的鹹香搭配果脯的清甜，層次感超豐富，其他菜式同樣吸引，包括芝士焗雞、蜜糖百里香雞胸、烤半殼帶子配松露醬更、白酒忌廉炒藍青等，每一道都能帶來不一樣的驚喜！
想不到特色熱盤同樣精彩，包括鹹蛋黃炸豬扒配蝦片、味噌燒比目魚配芥末蛋黃醬、焗鱸魚配蟹肉麵包糠、泡菜牛肉炒飯、辣椒甜椒炒豬頸肉等，極具創意和新意！甜品區選擇同樣豐富多樣，鮮果芝士蛋糕、栗子忌廉蛋糕、蘋果撻、香蕉朱古力蛋糕、焦糖蘋果蛋糕，還有布朗尼、甜薯撻、麻糬，以及小巧精緻的馬卡龍都有，是甜甜的大滿足！ 買一送一優惠後人均$251就食到這場精彩的自助餐，實在太划算！
【買一送一】平日自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$502/2位 ｜
原價：$449/位
【買二送二】週末自助午餐（用餐時段：12:00 – 14:30）
優惠價：$1,196/4位｜
原價：$537/位
港威酒店Three On Canton
地址：九龍尖沙咀海港城廣東道 13 港威酒店 3 樓( 地圖）
