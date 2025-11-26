小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
港婦遊台自助餐廳內倒地 經搶救3日不治
【on.cc東網專訊】香港一名婦人周日（23日）晚在台灣高雄享用自助餐時，突然倒地呼吸困難，心跳停止，經送院搶救3日，周三（26日）宣告死亡。
周日晚上7時許，68歲的張姓婦人與家人同遊高雄，並在夢時代購物中心一間自助餐廳用餐。期間張婦倒地並失去意識，原因未明。現場有任職護士的顧客見狀，立即替她進行心肺復甦術急救，同時報警求助。救護人員趕到後，迅速將她送院搶救。她其後轉入深切治療病房，惟情況未見好轉，於周三清晨4時終告不治。她的兒子與其女友凌晨前往殯儀館完成錄口供，等待驗屍後見母最後一面。
家人表示，張婦當日在餐廳與他們交談並未進食，上廁所後返回座位即出現身體不適。據指救護人員當場未發現張婦口中有異物，初步排除噎食。事發後家人情緒哀痛，原定旅遊行程亦暫停。涉事餐廳表示，正積極了解事情的詳細經過和原因，強調事發時現場侍應已依照既定程序提供急救協助。
