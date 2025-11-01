WhatsApp Image 2023-08-15 at 1.41.42 PM (2).jpeg

最近一名港媽在社交網站分享，向漁護署反映濕地公園種植的金銀花，會危及患蠶豆症的孩子。漁護署指為進一步保障訪客安全，濕地公園會移除步道附近的金銀花。

事主在社交網站Threads分享事件，指「成功了，這是媽媽可以為你做的」。根據事主上載的漁護署回覆，署方指根據衞生署及醫院管理局的資料，蠶豆症患者應避免接觸或進食忍冬(金銀花)。濕地公園於蝴蝶園種植忍冬作為蝴蝶的寄主植物，其種植位置與步道之間有一定距離，並有其他植物分隔，訪客一般不易接觸到。然而，為進一步保障訪客安全，濕地公園將會安排移除步道附近的忍冬。



廣告 廣告

濕地公園會移除步道附近的金銀花(Threads圖片)

網民要求署方撤回決定

不過，有網民則批評事主的行為自私，網民亦向漁護署發電郵，指園內的金銀花種植於花叢內，與人行步道有明顯距離，訪客難以接觸金銀花，安全風險極低。網民要求署方以專業及科學理據撤回決定，保留蝴蝶園生態完整。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/港媽-成功爭取-要求濕地公園為蠶豆症孩移除金銀花-網民狂轟行為自私/614104?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral